Асен Василев: Случилото се в "Петрохан" е абсолютно безобразие

"Прокуратурата трябва да каже дали има политико-бизнес мрежа "Петрохан", да стигне до дъното на този случай, да каже защо, ако има сигнали от 2022 г., както се твърди, е седяла три години тази прокуратурата, без да си свърши работата". Това заяви в предаването "Панорама" на БНТ лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Ако това, което се изнася като факти (за случая "Петрохан", б. р.), е вярно, това е абсолтно безобразно", каза Василев. На въпрос на водещия Бойко Василев дали Василев дали наистина признава, че случилото се преди убийствата е било "безобразие", предвид отричането от много хора на тази перспектива, Василев потвърди. Това донякъде напомня на емблематичната реплика на лидера на ПП покрай приемането на Бюджет 2025 "Кой разпореди това безобразие", която стана един от поводите за гражданското недоволство и големите протести, свалили правителството на Росен Желязков.

На въпрос на Антон Кутев от "Прогресивна България" дали и финансирането на групата на Ивайло Калушев е било безобразно, Василев също потвърди, като каза, че и то е безобразно. "Всичко е безобразно", обобщи Василев.

По думите му основните институции, които е трябвало да си свършат работата по случая, са ДАНС и прокуратурата.

"Това, което чухме вчера, е, че ДАНС изведнъж прехвърлиха топката на прокуратурата, като стана напечено, а три години е отлежавал докладът в ДАНС, а после една година е отлежавал в прокуратурата. А през цялото това време са се случвали тези безобразия. Къде е била държавата по това време", попита депутатът.

Асен Василев каза, че няма представа как е финансирана структурата на Ивайло Калушев и едва ли за издържането ѝ е било достатъчно единствено дарението от столичния кмет Васил Терзиев. "Терзиев като частен гражданин ли е трябвало да направи нещо, или ДАНС, на които плащаме заплатите, е трябвало да си свърши работата и прокуратурата да внесе обвинение и да ги вкара в затвора. Кой трябва да сигнализира, че има проблем и да каже, че това е престъпно. Вие утре може да дадете пари на някого, без да знаете, че той е престъпник", каза Василев, обръщайки се към Антон Кутев.

Василев коментира и предстоящата предизборна кампания за президент. Според него разкритията за помилванията, направени от Илияна Йотова, не са компромати, защото се отнасят до нейни реални действия в изпълнение на служебните ѝ задължения.

"В президентската кампания българските граждани трябва да решат кой е човекът, който може да бъде силен, независим и отговорен президент на България. И това минава през ясен поглед този човек в предишните си служебни задължения какво е правил", каза Василев.

По думите на Василев обявените в петък мерки на правителството на Румен Радев срещу скъпите горива са на парче, бавни и неефективни.

"Беше предвидимо, че ще има проблем с цените. Ако погледнете предизборната кампания още април месец , още тогава казахме, че в бюджета за 2026 година трябва да се заложи сериозен антикризисен пакет, който да се активира, ако се влошат нещата, като беше ясно още тогава, че войната в Иран най-вероятно няма да приключи бързо. Беше ясно още тогава, че има проблеми с природния газ. Малко по-късно стана ясно, че има проблеми и със зърното, съответно терминалите, и няма как да излезе реколтата в момента на световния пазара", каза още лидерът на ПП.

Василев направи паралел с кризата от 2022 г., когато според него актуализацията на бюджета е предотвратила по-тежки икономически последици.