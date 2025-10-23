Асен Василев: Управляващите лъжат медиците за заплатите. Готвят ръст на здравната вноска

Лидерът на "Продължаваме Промяната" (ПП) обвини в четвъртък управляващите, че са излъгали младите лекари с обещанието, че ще удовлетворят исканията им за по-високи заплати. Освен това той предупреди, че властта прави "артилерийска подготовка" за увеличение на здравната осигуровка под предлог, че са нужни пари за възнаграждения на медиците.

Преди ден председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов, който е и председател на Съвета за съвместно управление, съобщи, че управляващата коалиция е взела решение да удовлетвори исканията за по-високи възнаграждения на младите лекари, като пропорционално повишение ще има и за всички останали заети в здравната сфера: лекари, медицински сестри и дори за немедицинския персонал в болниците. Подробности и конкретни разчети за методологията, по която това ще се случи не бяха дадени. Единствено стана ясно, че нивата на заплатите и средствата за тях ще бъдат разписани в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. По тази причина преди ден мнозинството в здравната комисия отхвърли общия законопроект с трите варианта за увеличение на заплатите на медиците, включително подкрепяният досега от управляващата коалиция вариант.

"Вчера станахме свидетели на поредната лъжа от управляващото мнозинство към младите медици. И трите законопроекта за увеличение на техните заплати бяха отхвърлени с аргумента, че били много скъпи – 1.7 млрд. според Министерството на здравеопазването, което: А) не предостави никакъв разчет, и Б) щели да го представят по време на бюджетната процедура. Ще прочета едно писмо от Министерството на финансите до г-н Ангелов, който вчера излъга цялата комисия: "Предвид високата степен на ангажираност на този етап не определяме представители от страна на Министерството на финансите, които да подпомогнат работата на комисията. Към настоящия момент МФ не разполага с информация, придружена с конкретни разчети за бюджетните ефекти и с предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект. Т.е никакви сметки не са правени от Министерството на финансите", заяви Василев. Освен това от МФ посочвали, че предложенията за заплатите на медиците трябва да са в съответствие с действащата нормативна уредба. "Т.е. заплатиет да се изчисляват както досега. С това от МФ казват, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличението на заплатите в проектозакона за бюджета на Здравната каса", коментира Василев.

По думите му медиците са били излъгани. "Пет месеца правителството тупка топката и накрая ги излъга – в прав текст, гледайки ги в очите. Това според нас е абсолютно недопустимо и ние започваме събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание, на което законопроектът да се разгледа в зала, да се преосмисли решението на комисията, с което беше отхвърлен и предложенията да влязат в законопроекта за бюджет на НЗОК", обяви Василев.

Той посочи, че на вчерашната здравна комисия са се хвърлили числа, че увеличението на заплатите на медиците ще струва 1.7-1.9 млрд. лева без да се представят разчети как се е стигнало до тях. По думите на Василв по този начин се "прави артилерийска подготовка, за да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицински сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми, за да съберем от тях 2 млрд. допълнително".

"200 млн. за младите лекари и 1.8 млрд. - познайте за кого. Ние няма да позволим това да се случи и започваме да събираме подписи за извънредно заседание", заяви Василев.

По думите му такова заседание трябва да се състои следващата седмица, тъй като финансовият министър Теменужка Петкова е направила заявката да внесе Закона за бюджета за 2026 г. в срок. Той посочи, че законопроектът за заплатите трябва да бъде приет преди Закона за бюджета, за да не останат излъгани за пореден път лекарите, медицинските сестри и всички други здравни специалисти в България".



Преди това колегата му Васил Пандов (ПП) коментира, че няма реални разчети на управляващите колко ще струва увеличението на заплатите. "Както е известно ПП въз основа на данните от МЗ направихме изчисление, че увеличението на заплатите на всички лекари, които в момента получават под 150 от СРЗ за страната (не само на лекарите без специалност) и на сестрите ще струва около 250 млн лева или 2.5% от бюджета на НЗОК.

Вчера МЗ "хвърли" сумата от 1 млрд. и 700 млн лева. Това е колосална сума. След мои пет искания да ни бъдат предоставени сметките за тази сума от МЗ, управляващите не го направиха. Депутатите от ГЕРБ също не бяха виждали начина на изчислението от МЗ. Това, което се разбра е, че тази сума включва увеличение на заплатите на всички в публичните болници и в частните. Последните и към момента плащат необходимите заплати и се гордеят с това.

Относно публичните болници увеличението включвало всички служители в болницата - лекарите, които вече имат високи заплати от порядъка на 5 - 10 хил. месечно (началници на клиники и други специалисти), така и немедицинския персонал - администрация, технически и друг. Не става ясно защо трябва да се увеличи заплатата на секретарката на директора на болницата и на самия директор - всяка година излизат скандалните данни с високите заплати на директорите на болници", коментира Пандов.

По думите му протестите на лекари и сестри ще бъдат повод за поредното раздуване на бюджета на болниците с повече от необходимото, за да има по нещо за всички, не само за медицинските специалисти с ниски доходи.

Той коментира, че има въпросително относно разпоредбите, които управляващите се канят да внесат за заплатите на медиците. "Проф. Ангелов, председателят на Комисията по здравеопазване, веднъж посочи, че ще бъдат част от проекта на закон за бюджета на НЗОК, който предстои да бъде внесен в Народното събрание до една седмица (31 октомври). Никой в МЗ или в НЗОК не е подготвял такива текстове, а това са органите, които изработват законопроекта за бюджета на НЗОК.

Втори път проф. Ангелов каза, че законопроекта ще бъде внесен без необходимите текстове и те ще бъдат допълнени от водещата бюджетна комисия в НС. Посочената комисия, също, до момента, няма подобни представи. Това означава, че управляващите са взели импулсивно решение и нямат никаква подготовка за това, което ще се случи. Това не дава гаранции, че ще има и увеличение на заплатите на лекари и сестри", коментира той.