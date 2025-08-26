Асен Василев: За последните 6 месеца е изтеглен по-голям държавен дълг, отколкото за 3 години

"За последните шест месеца правителството изтегли повече държавен дълг, отколкото за последните три години взети заедно". Това коментира във вторник вечерта председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той посочи, че през тази година от приемането на "Бюджет 2025" до момента са изтеглени 16.5 млрд. лв. Лидерът на ПП зададе и риторичен въпрос към министъра на финансите Теменужка Петкова къде са тези средства и за какво се харчат.

"Къде отидоха тези 16 млрд. лева, които това правителство взе за тези 6 месеца. Доходите са замразени, цените растат и бъркат всеки ден в джоба на гражданите. Пари няма за нищо и постоянно ни се обяснява как проблемът го бил създал някой друг", добави Василев.

"Къде са парите, Теменужке? На кой ги даде? Защото не стигнаха до нито един от българските граждани", пита във видео пост Асен Василев.

За сравнение от 2022-2024 г. изтегленият дълг е 15.5 млрд. лв., посочи Василев.

Последно късно вечерта в понеделник стана ясно, че правителството "Желязков" пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2.40 на сто и общо държавният дълг става близо 16.5 млрд. лв. при таван от 18.9 млрд. лв. за 2025 г.

За продажба са били предложени тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от издадена през януари емисия, с лихвен процент 2.75 на сто годишно.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки за общо 386. 850 млн. лв., включително несъстезателни поръчки за 68.6 млн. Постигнатият коефициент на покритие е 1.29. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.73 лв. на 100 лв. номинал, съобщиха от БНБ в понеделник.

Във видеото си Асен Василев припомня как заетия дълг във времето 2022-2024 година е стигнал до хората по време на неговото управление като финансов министър.

Той посочва, че дългът се е равнявал на 15.5 млрд. лв. и добави, че за сметка на това пенсиите са се удвоили, заплатите "почти се удвоиха", данъчните облекчения за млади семейства станаха 600 лева, учебниците от 1-ви до 12-и клас са станали безплатни, казва Василев.

Той добавя, че по 300 лева получава всяко дете, което тръгва на училище в 1-ви, 2-ри, 3-ти, четвърти и в 8-ми клас.

От думите му стана ясно, че по време на правителството на ПП-ДБ са осигурени над 1 млрд. лв. за нови влакове, медицински хеликоптери, закупени били над 400 нови линейки и т.н.