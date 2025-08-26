Асен Василев: За последните 6 месеца е изтеглен по-голям държавен дълг, отколкото за 3 години (Обновена)

"За последните шест месеца правителството изтегли повече държавен дълг, отколкото за последните три години взети заедно". Това коментира във вторник вечерта председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той посочи, че през тази година от приемането на "Бюджет 2025" до момента са изтеглени 16.5 млрд. лв. Лидерът на ПП зададе и риторичен въпрос към министъра на финансите Теменужка Петкова къде са тези средства и за какво се харчат.

"Къде отидоха тези 16 млрд. лева, които това правителство взе за тези 6 месеца. Доходите са замразени, цените растат и бъркат всеки ден в джоба на гражданите. Пари няма за нищо и постоянно ни се обяснява как проблемът го бил създал някой друг", добави Василев.

"Къде са парите, Теменужке? На кой ги даде? Защото не стигнаха до нито един от българските граждани", пита във видео пост Асен Василев.

За сравнение от 2022-2024 г. изтегленият дълг е 15.5 млрд. лв., посочи Василев.

Преди ден бяха пласирани нови 300 млн. лв.

Последно късно вечерта в понеделник стана ясно, че правителството "Желязков" пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2.40 на сто и общо държавният дълг става близо 16.5 млрд. лв. при таван от 18.9 млрд. лв. за 2025 г.

За продажба са били предложени тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от издадена през януари емисия, с лихвен процент 2.75 на сто годишно.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки за общо 386. 850 млн. лв., включително несъстезателни поръчки за 68.6 млн. Постигнатият коефициент на покритие е 1.29. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.73 лв. на 100 лв. номинал, съобщиха от БНБ в понеделник.

Във видеото си Асен Василев припомня как заетия дълг във времето 2022-2024 година е стигнал до хората по време на неговото управление като финансов министър.

Той посочва, че дългът се е равнявал на 15.5 млрд. лв. и добави, че за сметка на това пенсиите са се удвоили, заплатите "почти се удвоиха", данъчните облекчения за млади семейства станаха 600 лева, учебниците от 1-ви до 12-и клас са станали безплатни, казва Василев.

Той добавя, че по 300 лева получава всяко дете, което тръгва на училище в 1-ви, 2-ри, 3-ти, четвърти и в 8-ми клас.

От думите му стана ясно, че по време на правителството на ПП-ДБ са осигурени над 1 млрд. лв. за нови влакове, медицински хеликоптери, закупени били над 400 нови линейки и т.н.

Теменужка Петкова: Не те е ли е срам, Асене

По-късно отново през фейсбук на поста на Асен Василев реагира настоящия министър Теменужка Петкова, но тя реално не отговори на поставените въпроси от Василев.

"В едно съм сигурна. Асен Василев ще влезе в учебниците по публични финанси като пример за това как не трябва да се управляват парите на данъкоплатците. Този бивш министър на финансите е пример за това колко е вредно да бъдеш популист на този пост. Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната. Нека си припомним само някои от неговите действия:

- да вземеш заеми, за да увеличиш заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки;

- ⁠да вземеш от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени;

- ⁠да изтеглиш от НЕК 1 .2 млрд. лв., уж за да купиш зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари;

- ⁠да вземеш 1.2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени;

- ⁠да подпишеш споразумение за помощ на земеделците за 600 млн.лв. без да си осигурил средства в бюджета за това;

- ⁠да обещаеш на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а да предвидиш в бюджета само 500 млн. лв.;

- ⁠да превърнеш в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо!

И след като си припомнихме само една малка част от всички безобразия, които Асен Василев сътвори, възниква най-логичният въпрос: Не те ли е срам, Асене???