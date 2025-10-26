Атанас Атанасов: Има рискове от руска саботажна дейност

"Основният риск, да не кажа заплаха за българските национални интереси и стратегически цели, е войната в Украйна. Разбирам Борисов защо го е страх". Това коментира в неделя пред БНТ зам.-председателят на парламента и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов.
"Искаме от българските власти да вземат мерки за това да се защитят стратегическите обекти в България, защото има рискове от всякаква саботажна дейност. След като се ожесточи войната в Украйна, виждаме ескалация. Трябва да видим нашите партньори как се държат - вижте изказванията на Макрон, Мерц, Стармър, ЕК. Отвсякъде идват тревожни сигнали за това, че руските мрежи работят много агресивно в цяла Европа, подготвят се за саботажни действия - къде са българските институции?", каза Атанасов.
По думите му руските имоти край язовир "Искър" са директна заплаха за националната сигурност.
"Това е българска държавна собственост, узурпирана от времето на българо-съветската дружба, от тогавашното съветско посолство, сегашното руско. Това са 11 декара, има постройки, има всичко. Не са бараки, а масивни постройки. Всичко е заградено и нито една българска институция не смее да се доближи дотам".
Попитан дали намеква, че "Русия може да започне експанзия в България, взривявайки язовир "Искър", отговори:
"Няма намек - това е директно. Този имот е на стената на язовир "Искър" - вододайната зона на София. Това е санитарно-охранителна зона, където се осигурява водата за цялата ни столица. И там стои един имот, който се обитава от вражеската на България Русия. Имаме узурпирана държавна собственост и бездействие на държавните институции".
Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в петък внесе два актуални въпроса към министър-председателя Росен Желязков, свързани с рисковете за националната сигурност, произтичащи от руско влияние в България.
"Нашата организация в София извърши щателна проверка и не откри нито един документ, който да узакони това владение", каза в петък Атанасов.
Днес той каза, че през 1998 г. Иван Костов продава българската петролна рафинерия на "Лукойл", защото тогава Русия е била приятелски настроена към Европа и това е било най-изгодното решение за България.
Посочи още, че по време на сглобката Бойко Борисов лично му предложил да стане председател на ДАНС:
"Бях изкушен от миналото, от спомените, но след известно време отидох при него и го попитах - ако на теб сега ти предложим да станеш главен секретар на МВР, ще се върнеш ли? Твърде отдавна сме били на тези позиции, аз съм тежко политизиран, председател на партия, зам.-председател на парламента - това би било нарушение на закона".
"Ние държим прожектора" - така Атанас Атанасов коментира снимката на Бойко Борисов и Делян Пеевски и въпроса дали ПП-ДБ са консолидирали настоящото управление.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
ген. Гном. ;)
КОЙ в Европа използва дерогация: орбан, фицо, аZZрн VaZZилев и пУ/атков.
ананас анасов-гномът да каже защо ПП-Помиярите на Путин и мардите ДеБили си "VZаимодействат тактически" с откровените руски саботьори и диверсанти гуменгадев-решетников, иZраждане, меч и Veличие?
ананас анасов-гномът да каже защо когато са на власт ПП-Помиярите на Путин и мардите ДеБили си "VZаимодействат тактически" с откровените руски саботьори и диверсанти гуменгадев-решетников, иZраждане, меч и Veличие?
ананас анасов-гномът да каже защо когато са на власт ПП-Помиярите на Путин и мардите ДеБили обслужваът интересите на русия, а когато са в опозиция баламосват ДеБилния електорат с "еVроатлантизъм"!
Не търсете руските саботьори и диверсанти сред лумпенекстремистите на коцето късопи6ков от Максуда, а сред онези които: 1. Осигуриха дерогация за да може пУтЬю да заобикаля нефтеното ембарго; 2. Продължиха да транзитират газ, дори, когато газпро вероломно наруши договора и спря доставките за страната ни; 3. Покровителсваше контрабандата съ санкциони стоки; 4. Отказа да гласува воена помощ за Украйна; 5. Тормозеше и прогонваше украинските бежанци.
ананас анасов-гномът да каже защо ДеБилите саботираха собствения си кандидат и направиха гуменгадев-решетников (п)РеZZидент на пУтЬю!
ананас анасов-гномът да каже защо до последният ден на кабинета денков ПП-Помиярите на Путин и мардите ДеБили, отказваха да премахнат дерогацията на лукойл през която пУтЬю заобикаляше нефтеното ембарго!
руска саботажна дейност се извършва от: гуменгадев-решетников и неговите проксита ПП(Помиярите на Путин)-ДеБили, които целят да дестабилизират страната, за да я хвърлят отново в хаоса на "служебните правителства водени от (п)РеZZидента, които да въртят далавери с гЪZпром, прикривани като сделки с "Боташ".