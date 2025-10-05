Атанас Славов: Казусът "Сарафов" е политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт

Ситуацията, създадена около Сарафов, е рискова за правовата държава. Това коментира в неделя Атанас Славов, депутат от ПП-ДБ, бивш министър на правосъдието след като през тази седмица ВКС обяви и.д. главен прокурор Борислав Сарафов за незаконен.
"Борислав Сарафов е бивш изпълняващ функциите главен прокурор. Това е един политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт. Недопустимо е в една правова държава прокуратурата да дава каквито и да било указания на съда. Ситуацията в момента е показателна за всички проблеми, за които сме говорили през изминалите години. Тя е резултат и на онова злополучно решение на КС от миналата година, с което ключовите промени в съдебната власт, които бяха подкрепени от експертните общности и от европейските ни партньори, бяха обявени за невалидни и противоконституционни. Ако промените бяха останали в Конституцията, тази ситуация нямаше да съществува. Щяхме да имаме избрани нови органи, а главният прокурор щеше да е с редуцирани правомощия", посочи Славов пред БНР.
Нормите в закона казват, че той е приложим за заварените случаи, отбеляза Славов.
"Това е принцип в правото. Повече от два месеца господин Сарафов упражнява функции в нарушение на закона. Тази ситуация трябва да бъде прекратена по законовия ред. Необходимо е да се избере нов изпълняващ функциите от ВСС".
Срокът, който е изтекъл на 21 юли, е констатиран като юридически факт от ВКС, отбеляза бившият правосъден министър.
"По силата на закона господин Сарафов не може повече да изпълнява своите функции. Големият въпрос е докога ще търпим това състояние - прокуратурата да се поставя над закона, изпълняващият функциите да осъществява преки нарушения на закона.
Една от възможните стъпки за излизане от тази ситуация е да се свика заседание на ВСС от министъра на правосъдието и да се постави на обсъждане този проблем", посочи Славов.
Отговорната позиция е на участие в процеса по избор на квота на НС във ВСС, каза още Атанас Славов.
"Но мнозинството не е иницирало такъв разговор. В този парламент има мнозинство за избор на ВВС без "Новото начало" на Пеевски", каза той.
Славов определи прокурорската колегия като "шпицкоманда, която се подчинява на воля, външна за съдебната система".
"Прокуратурата е извън всякаква форма на демократична отчетност. Този проблем може поне частично да бъде решен на законодателно ниво".
