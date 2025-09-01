Атанасов: Временният шеф на ДАНС да бъде уволнен заради "руския саботаж"

Лидерът на ДСБ и бивш шеф на контраразузнаването Атанас Атанасов призова за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС заради “руския хибриден саботаж срещу самолета на Урсула фон дер Лайен“.

“Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност“, посочи Атанасов, който е ротационен председател на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.

Той съобщи, цитиран от пресцентъра на ДСБ, че в сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

По-рано в понеделник от Министерския съвет потвърдиха, че по време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.