Атанасов: Временният шеф на ДАНС да бъде уволнен заради "руския саботаж"

“Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност“, посочи Атанасов, който е ротационен председател на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.
Той съобщи, цитиран от пресцентъра на ДСБ, че в сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.
По-рано в понеделник от Министерския съвет потвърдиха, че по време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.
Контраразузнаването в момента се ръководи от Деньо Денев, който е изпълняващ функциите до назначаване на редовно ръководство.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Има откровенни турски агенти в парламента :/ Всe повече ф есове ми пишат на FB ,че Турция притежава България :/ На тоя гном да му е ясно ,че проблемите на България са циганизацията и турцизацията.Руските шпиони няма какво да шпионират ,защото сме им ясни като две и две :/
Деньо, Гуньо, Сульо, Пульо...червената селения няма край
Айде някой да му смени памперса на тоя , че явно е пълен и тоя е нервен. Дайте му чист и сух, пуснете му един термометър отзад и ще заспи пак.