Атанасов: Желязков няма политически гръбнак, неговият гръбнак се нарича Пеевски

Държавата в момента функционира в състояние на узурпирана репресивна власт, за да бъде тя използванa срещу опозицията и неудобните - най-яркият пример за това е разправата с кмета на Варна Благомир Коцев.

Това заяви пред БНР лидерът на "Демократи за силна България" и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов.

"Тъй като изпълняващите функциите главен прокурор, председател на ДАНС, председател на КПК обслужват управляващите и не могат да се споразумеят с президента за равноотдалечени фигури на тези позиции, управляващите прибягват към инструмента, който имат с наличното мнозинство - с изменение на законодателството да узаконят на тези позиции лица, които са им удобни, и вече да бъдат титуляри, а не и.ф.", добави той.

По думите му, когато се предлага мнозинството в парламента да избира председателите на репресивните структури, принципите за изискване на политическата неутралност на тези лица вече са ненужни, защото не може да бъде политически неутрален човек, който го избира политическото мнозинство в парламента, а "по същия начин управляващите си наредиха техни хора във всички регулатори".