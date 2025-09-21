Атанасов: Желязков няма политически гръбнак, неговият гръбнак се нарича Пеевски

Държавата в момента функционира в състояние на узурпирана репресивна власт, за да бъде тя използванa срещу опозицията и неудобните - най-яркият пример за това е разправата с кмета на Варна Благомир Коцев.
Това заяви пред БНР лидерът на "Демократи за силна България" и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов.
"Тъй като изпълняващите функциите главен прокурор, председател на ДАНС, председател на КПК обслужват управляващите и не могат да се споразумеят с президента за равноотдалечени фигури на тези позиции, управляващите прибягват към инструмента, който имат с наличното мнозинство - с изменение на законодателството да узаконят на тези позиции лица, които са им удобни, и вече да бъдат титуляри, а не и.ф.", добави той.
По думите му, когато се предлага мнозинството в парламента да избира председателите на репресивните структури, принципите за изискване на политическата неутралност на тези лица вече са ненужни, защото не може да бъде политически неутрален човек, който го избира политическото мнозинство в парламента, а "по същия начин управляващите си наредиха техни хора във всички регулатори".
Атанас Атанасов уточни, че въпреки участието на БСП-ОЛ и ИТН в управляващата коалиция, основните носители на властта са ГЕРБ и "ДПС-Ново начало":
"БСП и ИТН подписват това, което им се предлага".
Според него премиерът Росен Желязков "няма собствен политически гръбнак, а неговият политически гръбнак се нарича Делян Пеевски".
Опозицията в 51 Народно събрание има своите геополитически противоречия по оста изток - запад, но по темата за правосъдието и вътрешния ред е на едно мнение, подчерта той.
ДСБ не са били информирани за акцията на ПП пред парламента в деня на вота на недоверие, съобщи Атанасов.
"След два мандата на Румен Радев, който е твърд привърженик на руските интереси, България има нужда от президент, който да е твърд привърженик на евроатлантическите ѝ интереси", каза той и уточни, че предложението на ДСБ е да бъдат проведени предварителни избори за цялата демократична общност:
"Ако искат ГЕРБ, нека да се присъединят към нас. Ние като твърда опозиция на това управление на мандатоносителя ГЕРБ няма как да си сътрудничим с тях за обща кандидатура за президент. Има обаче един белег, по който би могло да се търси сътрудничество - това е геополитическата ориентация. Но другото е битката с корупцията, а тук имаме много тежки разминавания. Така че аз не виждам на този етап как можем да си сътрудничим".
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Този кактуса Атанасов не става ,ама в партиики като ДБ/ПП и магаре да им сложат за лидер ше са съгласни :/
Цялата политическа върхушка са безгръбначни. И управляващи, и опозиция.
Гледам, медията се напълнила с важни новини. атанасов няма го коментирам. Шлагерът сега е колко е важно кой ще е президент. Занимават народа. Ми щом толкоз е важна таз институция, що и режете правата? Пък ако е вредна, премахнете я. Аман от досадни мрънкала!
Ха ха ха - точно този ли ще говори за гръбнак, дето беше със СДС, с ДПС, дето се разкарваше из Турция и Израил, дето се покри в САЩ след аферата с дискове, и много, много още. Човек без идеи, способен единствено да охулва всеки. Заемал безброй длъжности, и от всякъде изгонен, най-накрая намери подслон в НС, и микрофон да лее злоба. Това го може, за друго не става.
Прекрасно! Точно така е! Хайде сега вземи и прочети внимателно последните теми и коментарите под тях и веднага ще разбереш кои са истинските тролове :))))
Във четири поста успя да тикнеш всичко. Не се гордей с това Характеристики на трола: [x] Атакува хора, а не идеи [x] Търси реакция / Отклоняване от темата [x] Спекулации „Защо не X / Ами X“ [x] Неаргументирани твърдения / лозунги [X] Несвързан / дълъг рант [x] Сарказъм / подигравки [x] Копи и пейст / публикуване отново
ананас анансов-гномът е единственият човек у нас, който може еднолично да говори от името на цяла партия, защото той е цялата партия.
КОЙ знае защо ДеБилите предпочитат техният "политически гръбнак" да бъде дъртият лОйнар от сараите и коцето късопи6ков от Максуда. Наричат го "да си взаимодействаме тактически".
Когато бяха в коализи със сVининова ДеБилите предадоха абсолютно всичките си принципи, послената ги връткаше както си иска а те послушно бяха застанали в поза doggy. Едвли това може да се нарече "политическу гръбнак"!