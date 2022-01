Австралия отказа да пусне Джокович

Световният номер 1 в мъжкия тенис Новак Джокович не бе допуснат от австралийски власти в страната. След като прекара часове наред изолиран на летището в Мелбърн, визата му бе анулирана и той бе настанен в хотел за карантинирани. В казуса се намеси и сръбският президент Александър Вучич, заявявайки, държавните служби правят всичко възможно "да прекратят този тормоз спрямо най-добрия тенисист в света".

Драмата около Джокович започна, след като самият той обяви, че е получил възможност да играе на Australian Open по силата на т.нар. медицинско изключение, т.е. процедура, която позволява на неваксинирани да влязят в Австралия, ако за липсата на имунизация има основателна причина.

Джокович така и не можа да премине летищния контрол, а на специално свикана пресконференция премиерът на страната Скот Морисън обяви, че визата му е била анулирана. Според граничната служба тенисистът не е представил доказателства за медицинско изключение.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.