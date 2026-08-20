Австралия въвежда 2.5% такса за техгигантите, ако не плащат за новинарско съдържание на местните медии

Австралия прие в четвъртък законодателство, което ще задължи големите технологични платформи да плащат такса, ако не сключат търговски споразумения с местни медии за новинарското съдържание, разпространявано чрез услугите им, предаде Ройтерс.

Схемата "Инициатива за договаряне за новини" (News Bargaining Incentive) предвижда компаниите да плащат такса в размер на 2.5% от приходите си от реклама, ако не сключат такива споразумения.

Приходите от схемата ще бъдат насочвани към австралийски медии, чието съдържание допринася за привличането на потребители и генерирането на рекламни приходи за цифровите платформи.

Новите правила ще се прилагат за "Мета" (Meta), "Гугъл" (Google) на "Алфабет" (Alphabet), "ТикТок" (TikTok) и "ЛинкдИн" (LinkedIn) на "Майкрософт" (Microsoft), които предоставят значими социални медии или търсачки в Австралия и имат местни рекламни приходи над 250 млн. австралийски долара (178 млн. щатски долара).

Платформите могат да избегнат плащането на таксата, ако до края на съответния си отчетен период сключат търговски споразумения с най-малко осем различни издатели. Стойността на тези договори ще се приспада от задължението им по схемата.

Споразуменията трябва да подпомагат създаването на журналистическо съдържание или да се отнасят до новини, произведени от издателите и предоставяни онлайн чрез съответната платформа.

Законодателството предвижда по-силен стимул за сделки с по-малки медии. Разходите по споразумения с големи издатели ще се признават в размер на 150% от действително платената сума, а при малките и средните издатели - в размер на 200%. Стойността на отделно споразумение, която може да бъде отчетена, е ограничена до 25% от общото задължение на платформата.

"Законодателството вече е факт и посланието към платформите да сключват търговски споразумения е ясно. Споразуменията трябва да бъдат финализирани преди края на финансовия отчетен период на цифровата платформа, за да могат да бъдат използвани за намаляване на задължението ѝ за този период", обяви в комюнике правителството. "Това е важен ден за австралийските медии и за австралийската журналистика."

Новата схема беше приета ден след като австралийският парламент одобри законодателни промени за ограничаване на рекламите на хазарт.