Австралийка получи доживотен затвор заради семеен обяд с отровни гъби

Австралийката Ерин Патерсън беше осъдена на доживотен затвор заради убийството на трима роднине по време на семеен обяд, на който им сервирала телешко „Уелингтън“ с отровни гъби. Тя беше призната за виновна още преди два месеца заради извършените през 2023 година три убийства и опита за убийство на четвърти родниня.
В понеделник съдът в Мелбърн отсъди, че Патърсън ще трябва да излежи 33 години от доживотната си присъда, без право да иска условно освобождаване.
В мотивите си съдията Кристофър Бийл от Върховният съд на провинция Виктория се позова на „утежняващи вината обстоятелства“, включително „съществен умисъл“ в отровителството и „огромна злоупотреба с доверие“.
Осъдената е поднесла отровената със зелени мухоморки храна на бившите си свекър и свекърва Дон и Гейл Патърсън, на сестрата на Гейл Хедър Уилкинсън и на съпруга на последната Йън. Първите трима починали в болница няколко дни по-късно, а четвъртият е бил приет в критично състояние, но оцелял.
%0-годишната жена, майка на две деца, е държала очите си затворени през по-голямата част от производството, което продължи около 45 минути, предаде ББС.
Прокурорите искаха доживотна присъда без право на условно освобождаване - максималното възможно наказание в Австралия - но съдията е допуснал възможност за условно освобождаване поради „суровите условия в затвора“, с които... Патерсън вече се е сблъскала с известността на престъпленията си.
Патерсън вече има 28 дни, за да обжалва както присъдата, така и осъдителната присъда на съдебните заседатели.
Малко след като журито призна Ерин Патерсън за виновна в тройно убийство, съдът отмени заповед за неразкриване на подробности по случая.
Една от най-поразителните подробности е, че Патерсън се е опитвала да убие отчуждения си съпруг Саймън Патерсън няколко пъти в годините преди фаталния обяд през юли 2023 г.
Първоначално осъдената жена е трябвало да бъде обвинена и в три опита за убийство по отношение на съпруга си, но тези обвинения са били свалени без обяснение в навечерието на процеса.
В предварителните изслушвания Саймън Патерсън заявява, че вярва, че съпругата му стои зад дългогодишна кампания за убиването му с развалена храна - включително при един от тях бил в кома.
Единственият оцелял от фаталния обяд Йън Уилкинсън каза по време на двуседмичното изслушване, че смъртта на съпругата му е оставила „дълбоки рани“ върху четирите им деца.
Дъщерята на Йън и Хедър, Рут Дюбоа посочи, че е „трудно да се разберат“ престъпленията на Ерин Патерсън.
Саймън Патерсън, отчужденият съпруг на Ерин, каза, че двете деца на двойката са страдали много и „почти всички знаят, че майка им е убила баба им и дядо им“.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.