Автофирмите получават 55 млн. евро компенсации за тол такси

Фирмите за тежкотоварен тарнспорт ще получат общо 55 млн. евро компенсации заради тол таксите, рещи правителството на заседанието си в четвъртък. То е приело схема за предоставяне на минимална помощ "Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България".

Помощта ще се разпределя от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) до 31 декември 2026 г. Право на еднократна помощ до 300 хил. евро ще имат лицензирани превозвачи, но ще се проверява дали в последните три години предприятието или свързани с него фирми са получавали вече европейска или национална помощ de minimis.

Заявленията ще се подават до АПИ, която ще разглежда дали те са допустими, дали са основателни, за да се определи броят на предприятията, които отговарят на критериите за отпускане на гранта.

Подкрепата ще се определя на базата на пропорционално разпределение, съобразено с общия лимит до 55 млн. евро за сектора. За база ще се използват платените през 2025 година тол такси за магистрали и пътища от I и II клас у нас, като за всяко предприятие ще определя процентен дял след изчисляване на отношението на платената от него сума към общия размер платени средства от всички допуснати за финансиране предприятия. Ако при разпределението на общата сума на държавната помощ останат свободни средства, същите ще се преразпределят между всички допуснати предприятия, без да се надвишава прагът от 300 хил. евро за предприятие за три години.

"Схемата цели да подкрепи транспортния сектор у нас, който е изправен пред сериозни предизвикателства. Чрез нея се създава възможност за финансово облекчение на превозвачите и справяне с увеличените им оперативни разходи", пише в съобщението на Министерския съвет.