Азербайджан и ОАЕ отказаха участие в Интервидение" - руския аналог на "Евровизия", но пък САЩ заявиха желание

Участие в песенния конкурс "Интервизия 2025" (на руски - "Интервидение-25"), който се планира да се проведе на 20 септември в Русия, са потвърдили 19 държави. Както съобщиха за ТАСС от фонда "Традиции на изкуството", който се занимава с организацията на конкурса, това са: Беларус, Венецуела, Виетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизстан, Мадагаскар, Русия, Саудитска Арабия, Сърбия, САЩ, Узбекистан, Таджикистан и Южна Африка, предаде Insider.ru.

"Покани бяха изпратени до редица европейски държави, както и до САЩ. Още тази година в конкурса ще бъдат представени всички континенти, което ясно демонстрира глобалния интерес към формата. За съжаление, някои страни не успяха да участват поради вътрешни причини, липса на време за подготовка и натоварени графици на министерствата", обясниха организаторите.

В средата на юни в Telegram канала на "Интервизия" беше публикуван списък от 20 участващи държави. В него фигурираха Азербайджан и ОАЕ, които отсъстват от обновения списък. За сметка на това в новия списък се появява Мадагаскар, който преди не беше включен.

По-рано тази година президентът Владимир Путин подписа указ за създаване на руска версия на песенния конкурс "Евровизия", след като Русия беше изключена от континенталния конкурс преди близо три години, след нахлуването в Украйна.

Конкурсът ще се провежда под надзора на Кремъл, като вицепремиерът Дмитрий Чернишенко бе назначен за председател на организационния комитет, а ръководителят на отдела за вътрешна политика Сергей Кириенко - за председател на надзорния съвет, който ще удостоверява резултатите, се казва в указа.

На първата "Интервизия" Русия ще бъде представена от Шаман (Ярослав Дронов). Финалът на конкурса ще се състои на стадион Live Arena в Одинцово, Подмосковието.