Бъчварова: Проблемът е, че не знаем какво са се разбрали "Ново начало" и ГЕРБ

Основният проблем в момента е липсата на каквато и да е прозрачност в договорките за управлението, каза пред БНР социологът, бивш вътрешен министър и вицепремиер от ГЕРБ и бивш посланик в Израел Румяна Бъчварова.

"Не знаем за какво са се разбрали "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ, освен правителството да бъде подкрепяно, не знаем условията на тази подкрепа", каза тя и добави, че за публиката това остава "в пълна тъмнина".

Тя е на мнение, че Бойко Борисое е бил искрен в изявленията си за преформатирането на управлението, но вече няма силата да промени ситуацията:

"Борисов, с целия си опит, може да даде обективна картина. Въпросът е дали тази негова оценка води до съответните политически последици."

"Дефектът, който се проявява в момента, беше заложен още при самото договаряне и това предопредели сегашната ситуация. В дружеските снимки не става ясно дали този дефект ще бъде поправен. Ще продължи да се натрупва напрежение", добави тя.

"Не трябва да тълкуваме какво е имал предвид Пеевски и какви са били неговите мотиви, нека тълкуваме неговите действия. Виждаме известна хаотичност в действията. Вижда се припряност."

По думите ѝ се забелязва как дори когато не са лидерски, партиите са на лидерите си и не знаем дали това е колективна воля на съответните политически субекти.

"Нямаме жизнени партийни субекти. Партиите в България или са лидерски – признато, доказано, но всички останали са партии на лидерите си. Не знаем примерно в МЕЧ, "Възраждане", какво мислят нейните симпатизанти. Това е съществен проблем. Не може една личност да олицетворява обща воля на много хора", обясни Бъчварова.

Според нея БСП ще приеме всякакви компромиси само заради факта, че е във властта, където не е била много отдавна, но това не е истинската политика, смята тя.

"Няма дебат по политически въпроси. Ние се въртим в сюжет на махленски отношения. А зад политиката стоят решенията за нашия живот и решенията за бъдещето на държавата ни. Това абсолютно отсъства, защото партиите не го произвеждат", добави тя.

Попитана защо от ИТН мълчат, Бъчварова каза:

"Всъщност там няма партия. Има група около формалния лидер и всякакви изненади са възможни. Няма никаква политика в това поведение. Ние имаме субект във властта, за когото не знаем нищо и от когото можем да очакваме всичко."

По думите ѝ хората, които се страхуват от Радев, ще го направят фактор в политиката. "Той към момента е виртуална възможност, но дори в този виртуален вариант стои като плашещ фактор за останалите", каза още тя.

По думите ѝ нов субект, който влиза в политическата система, означава разрушаване на определени зависимости и схеми на управлението в момента и нарушаването на определени интереси.

"Ще видим на живо как през държавния бюджет се купуват определени съсловия", прогнозира Бъчварова и добави, че това е "продължение на практиката на купуване на електоралната любов".

Според нея договорката за ротация на поста председател на Народното събрание е промяна на условията на съществуване на властта и на правилата в движение – "нещо, което по средата на пътя не се прави".

"След Рая Назарян кой ще бъде следващият? Това не е политически технология."

"Нямаме белези за нестабилност на управлението, освен мнението на лидера на ГЕРБ, което се видя, че на практика няма значение. Вътрешните фактори гарантират тази стабилност. Външните фактори могат да повлияят. Месеците след Нова година ще бъдат доста политически напрегнати", каза още Румяна Бъчварова, визирайки и казуса с "Лукойл".