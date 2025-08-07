Бъдещите членове на КПК ще бъдат питани ще разследват ли санкционирани от други държави лица

Как ще гарантирате, че антикорупционната комисия няма да се поддава на политически или друг външен неправомерен натиск? Как ще повишите легитимността ѝ сред обществото? Какво мислите за законопроекта за закриването на комисията на Делян Пеевски и група народни представители? Използвали ли сте езикови модели с изкуствен интелект в помощ при разработването на концепцията си? Трябва ли Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да се самосезира и да разследва български граждани, включени в санкционни списъци за корупция от външни юрисдикции?

Това са част от въпросите, на които ще трябва да отговарят четиримата кандидати за членове на антикорупционната комисия. Те са зададени от Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Организацията е изпратила 8 общи въпроси към кандидатите и допълнителни 19 индивидуални въпроси към всички кандидати в зависимост от тяхната експертиза.

Въпреки че през последните седмици евентуалното закриване на комисията беше сред водещите политически теми, процедурата по избор на нов състав, който е обвързан и с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, продължава.

До петък гражданските, научните организации, както висшите училища могат да изпращат становища и въпроси на имейла на Номинационната комисия, която заседава в понеделник.

Номинационната комисия, която ще преглежда кандидатурите за нови членове на КПК, бе избрана в парламента миналата седмица на фона на съмнения за конфликт на интереси, за който сигнализираха от “Продължаваме промяната - Демократична България”.

В състава ѝ влизат представители на Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Сметната палата и омбудсмана. Номинационната комисия си избра за председател Силвия Къдрева. Тя е зам.-шеф на Сметната палата, а допреди месеци е била служител в антикорупционната комисия.

Това е и причината от ПП-ДБ да искат смяната ѝ с друг кандидат, защото виждат конфликт на интереси и съмнения за нейната безпристрастност. Такива съмнения от формацията имат и към главния секретар на правосъдното ведомство Венера Милова.

Номинационната комисия цели да приключи работа за месец и ако това стане, част от процедурата за нови началници на КПК ще е свършила, когато депутатите се върнат от лятната си ваканция в началото на септември.

По закон номинационната комисия следва да прегледа кандидатурите за членове на КПК и да се произнесе за тяхната допустимост. Окончателният избор зависи от решението на депутатите.

Четиримата кандидати за новия тричленен състав на КПК са адвокат Мария Даскалова, която защитава интересите на застрахователната компания "Лев инс" по делото-шамар за 1 млн. лв. срещу Mediapool, Стоян Петков и Петър Коев, предложени от управляващите, и Аделина Натина-Зиколова, издигната от фондация на бившия кадър на "Да, България" и настоящ съветник на председателя на "Величие" Ивелин Михайлов Мустафа Еми.

Изкуствен интелект, санкционирани за корупция лица и закриване на КПК

Четиримата ще трябва да отговарят на питанията на БИПИ дали са използвали изкуствен интелект за изготвянето на програмата си, как ще гарантират, че КПК няма да се поддава на политически натиск, как ще подобрят обществения имидж на комисията и ще разследват ли санкционирани за корупция от чужди държави лица.

Такова лице например е лидерът на “ДПС-Ново Начало” Делян Пеевски, който е санкциониран от Великобритания и САЩ за значима корупция и е част от списъка по глобалния закон “Магнитски”. В американския списък влизат още бившият финансов министър Владислав Горанов, бизнесменът Васил Божков, бившият енергиен министър от БСП Румен Овчаров, двама бивши директори на АЕЦ "Козлодуй" - Иван Генов и Александър Николов, лидерът на партията "Русофили" Николай Малинов и бившият зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков.

Освен Пеевски Великобритания е наложила санкции на Васил Божков и Илко Желязков.

Кандидатите ще бъдат питани и какво мислят за предложението на Делян Пеевски са закриване на антикорупционната комисия.

Закриването ѝ се превърна в тема за управляващите, след като преди седмици от ДБ заговориха за подобна идея. Впоследствие в темата се включи и Пеевски, който се обяви за закриването на комисията, защото според него "ПП-ДБ оправдават политическите си провали с нея". Той внесе и законопроект за закриването на КПК, като веднага беше предложено идеята да стане част от дневния ред на правната комисия, но депутатите отказаха.

В законопроекта на Пеевски се предлага дейността на КПК да бъде разпределена между Сметната палата и ДАНС. Същото предложение направи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който обяви, че вицепремиерът Томислав Дончев работи „да видим какво ще загубим или няма да загубим“.

От "Демократична България" също публикуваха за обществено обсъждане законопроект, с който предлагат закриването на КПК и премахването на функциите, с които е била "превърната в бухалка в ръцете на управляващото мнозинство".



В настоящия си вид антикорупционната комисия има изключителни разследващи и полицейски правомощия. Те бяха дадени по време на т.нар. сглобка и по настояване на ПП-ДБ, които се надяваха да създадат ефективно работещ антикорупционен орган.

От своя страна, ДБ предлагат да се създаде нов орган без разследващи функции, който да следи за корупционни практики и конфликт на интереси. Коалиционните им партньори от ПП обаче определиха исканията им като неразбираеми. Подкрепа за закриването на комисията дадоха от проруските “Възраждане” и Величие.

Освен 8 общи въпроси БИПИ имат и индивидуални питания към четиримата кандидати. Най-много са отправени към Стоян Петков - 6.