Бъдещите шефове на антикорупционната комисия: Забравете за "Магнитски"

Бъдещите ръководители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са убедени, че няма как американският глобален закон "Магнитски" да е основание за корупционно разследване у нас. Това стана ясно по време на изслушването на четиримата номинирани в петък.

Те представиха стратегиите си пред номинационната комисия в парламента. Следващата стъпка е изготвяне на доклад от комисията. До гласуване на депуатите може би ще се стигне през септември, когато им свърши ваканцията.

Кандидатите за шефове на КПК са четирима – адвокатките Мария Даскалова и Аделина Натина, както и сегашните служители на комисията - Петър Коев и Стоян Петков. От изслушването не пролича някои от кандидатите да е особено притеснен от липсата на присъди по дела, водени от комисията. Те по-скоро се фокусираха върху "битовите" условия. Трима от четиримата подчертаха, че комисията в момента била разхвърляна в две сгради, а Даскалова се и усъмни, че не са достатъчно добре платени.

Все пак повечето се съгласиха, че публичният образ и доверието в КПК не са особено високи. Изключение направи Коев, който заяви, че щом хората подават сигнали до комисията, значи ѝ имат доверие. Важна подробност в случая е, че тъй като КПК има изключителни правомощия по корупционни престъпления, няма значение къде е подаден сигналът, защото ще бъде служебно препратен пак на комисията.

Стига с тоя "Магнитски"

Българската държава не може да прилага чужд закон, какъвто е "Магнитски". Около това становище се обединиха кандидатите за шефове на комисията. В момента осем българи са санкционирани за глобална корупция. Сред тях са лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, бившият финансов министър Владислав Горанов и бизнесменът Васил Божков. Само срещу последния има дела, и то – започнали преди да попадне в санкционния списък.

По отношение на Пеевски няма никакви производства. Още през 2021 г., когато бяха обявени санкциите "Магнитски" срещу български граждани, прокуратурата намери удобен начин да ги замете под килима – поиска от САЩ данни, за да може да разследва. Естествено, такива не бяха дадени, защото това би означавало американските власти да разкрият източниците си на информация и доказателствата, въз основа на които Пеевски бе санкциониран за "значима корупция".

През 2023 г. Великобритания на свой ред санкционира Пеевски и Васил Божков, на същите основания, на които това направиха Съединените щати.

Всичко това бе повторено от кандидатите за КПК, но и с допълнителни аргументи. Те посочиха, че правото на ЕС забранява прилагането на чужди закони, а има и решение на българския съд в тази посока.

Все пак бе направена уговорка – ако има данни за корупция, трябва да се проверят.

Сградата, обучението, заплатата

Сградният фонд се оказа най-големият проблем на комисията. В момента администрацията е разхвърляна на няколко места и това много затруднявало работата ѝ. Затова, обявиха, кандидатите трябва да се търси решение. И нито дума за липсата на присъди за корупция, нито пък за скандалните изпълнения.

Единствената критика, която си позволиха, бе, че комисията не е достатъчно публична. Това е меко казано. През последните четири години тази комисия вероятно не е направила нито едно публично изявления по каквато и да е тема. Известно е, че там работят служители на ДАНС, които по принцип смятат, че всичко трябва да е секретно.

Процедурата

Сегашната процедура по избор е първа по рода си, тъй като се провежда по нови правила. Досега номинационна комисия не съществуваше. В нея влизат петима души от различни институции. За председател бе избрана Силвия Къдрева, зам.-шефка на Сметната палата, а в миналото – член на антикорупционната комисия.

Кандидатите за КПК са четирима като трима от тях – адвокатката Мария Даскалова и настоящите служители на комисията Петър Коев и Стоян Петков са подкрепени от мнозинството ГЕРБ/БСП/ИТН. Единственият кандидат, който не е номиниран от управляващата коалиция, е адвокатката Аделина Натина.

Номинационната комисия иска да приключи работа до края на август, заявявала е неведнъж председателката ѝ Къдрева. Целта е процедурата по избор на КПК да бъде продължена веднага след като депутатите се върнат от лятната си ваканция.