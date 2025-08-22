 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Бъдещите шефове на антикорупционната комисия: Забравете за "Магнитски"

13 коментара
Кандидатите за КПК от ляво на дясно: Аделина Натина, Мария Даскалова, Стоян Петков и Петър Коев. Снимка: БГНЕС

Бъдещите ръководители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са убедени, че няма как американският глобален закон "Магнитски" да е основание за корупционно разследване у нас. Това стана ясно по време на изслушването на четиримата номинирани в петък.

Те представиха стратегиите си пред номинационната комисия в парламента. Следващата стъпка е изготвяне на доклад от комисията. До гласуване на депуатите може би ще се стигне през септември, когато им свърши ваканцията. 

Кандидатите за шефове на КПК са четирима – адвокатките Мария Даскалова и Аделина Натина, както и сегашните служители на комисията - Петър Коев и Стоян Петков. От изслушването не пролича някои от кандидатите да е особено притеснен от липсата на присъди по дела, водени от комисията. Те по-скоро се фокусираха върху "битовите" условия. Трима от четиримата подчертаха, че комисията в момента била разхвърляна в две сгради, а Даскалова се и усъмни, че не са достатъчно добре платени.

Все пак повечето се съгласиха, че публичният образ и доверието в КПК не са особено високи. Изключение направи Коев, който заяви, че щом хората подават сигнали до комисията, значи ѝ имат доверие. Важна подробност в случая е, че тъй като КПК има изключителни правомощия по корупционни престъпления, няма значение къде е подаден сигналът, защото ще бъде служебно препратен пак на комисията. 

Стига с тоя "Магнитски" 

Българската държава не може да прилага чужд закон, какъвто е "Магнитски". Около това становище се обединиха кандидатите за шефове на комисията. В момента осем българи са санкционирани за глобална корупция. Сред тях са лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, бившият финансов министър Владислав Горанов и бизнесменът Васил Божков. Само срещу последния има дела, и то – започнали преди да попадне в санкционния списък. 

По отношение на Пеевски няма никакви производства. Още през 2021 г., когато бяха обявени санкциите "Магнитски" срещу български граждани, прокуратурата намери удобен начин да ги замете под килима – поиска от САЩ данни, за да може да разследва. Естествено, такива не бяха дадени, защото това би означавало американските власти да разкрият източниците си на информация и доказателствата, въз основа на които Пеевски бе санкциониран за "значима корупция".

През 2023 г. Великобритания на свой ред санкционира Пеевски и Васил Божков, на същите основания, на които това направиха Съединените щати.

Всичко това бе повторено от кандидатите за КПК, но и с допълнителни аргументи. Те посочиха, че правото на ЕС забранява прилагането на чужди закони, а има и решение на българския съд в тази посока. 

Все пак бе направена уговорка – ако има данни за корупция, трябва да се проверят. 

Сградата, обучението, заплатата

Сградният фонд се оказа най-големият проблем на комисията. В момента администрацията е разхвърляна на няколко места и това много затруднявало работата ѝ. Затова, обявиха, кандидатите трябва да се търси решение. И нито дума за липсата на присъди за корупция, нито пък за скандалните изпълнения. 

Единствената критика, която си позволиха, бе, че комисията не е достатъчно публична. Това е меко казано. През последните четири години тази комисия вероятно не е направила нито едно публично изявления по каквато и да е тема. Известно е, че там работят служители на ДАНС, които по принцип смятат, че всичко трябва да е секретно.

Процедурата

Сегашната процедура по избор е първа по рода си, тъй като се провежда по нови правила. Досега номинационна комисия не съществуваше. В нея влизат петима души от различни институции. За председател бе избрана Силвия Къдрева, зам.-шефка на Сметната палата, а в миналото – член на антикорупционната комисия. 

Кандидатите за КПК са четирима като трима от тях – адвокатката Мария Даскалова и настоящите служители на комисията Петър Коев и Стоян Петков са подкрепени от мнозинството ГЕРБ/БСП/ИТН. Единственият кандидат, който не е номиниран от управляващата коалиция, е адвокатката Аделина Натина. 

Номинационната комисия иска да приключи работа до края на август, заявявала е неведнъж председателката ѝ Къдрева. Целта е процедурата по избор на КПК да бъде продължена веднага след като депутатите се върнат от лятната си ваканция.

Ключови думи

избор изслушване членове КПК номинационна комисия
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

13 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. F16
    #13

    спукана е работата на шарлатаните

  2. F16
    #12

    или Натина или Даскалова/ или ще погнат Медияпул, или ще погнат Асен Василев

  3. Коментарът е изтрит в 18:40 на 22 август 2025 от автора.
    #11
  4. F16
    #10

    няма смисъл от тази комисия, това не е за да се разследва корупция/ нали има прокуратура/ Ако Бойко Рашков беше шеф, тогава да, но така не, сега някакви шефове , два адвоката и двама настоящи служители/ Даскалова адвокатка на Лев Инс, които съдиха Медияпул за 1 млн .лева/

  5. CK
    #9
    Отговор на коментар #1

    Тук не е Европа по волята на герберски корупционери и копейки.

  6. т€еритория на Мики Маус
    #8

    Българска учителка в Канада: Деца мяукат и се обявяват за котки, „момчета“ и „момичета“ са забранени, гейският флаг е навсякъде Автор: Гласове 21 Авг 2025
    Автор за "Гласове": Любомир Данков

    Видях съвсем случайно коментар под някаква публикация на Даниела Манолова, в който тя описваше накратко случка в нейния клас, когато е преподавала музика в Канада. Нейна ученичка се била самоопределила за котка, което срещнало разбиране в училището и дори и сложили сандъче с пясък в тоалетната. Първото,

  7. Мазен Кумунис
    #7

    Не ги е срам тия кандидати за КПК! Искали доказателства за съд срещу санкционираните по "Магнитски". Да питат доносниците шарлатани. Те знаят как са наколадили Прасчо на янките. ;)

  8. стефчо
    #6

    Еха! Троловете вече са налазили... Монсеньор Прасчо дьо Магнитски явно нещо е на зор точно по тая тема, защо така? Та затова сега си назначава и Джуконди (мъжки и женски, някои с ботокс на устните, други - на по-скрити места), които системно и последователно да облъчват как той "Магнитски" в България нищо не бил значел... Ако наистина не значеше, мили ми Прасчо, то тогава ти 'що толкоз се газираш?

  9. Мазен Кумунис
    #5

    Шарлатани, движите ли корупцията? Захлебвате ли? Забравете за "Магнитски"! ;)

  10. F16
    #4

    ами така де, за какво е тоя Магнитски, то примитвното си е примитивно. А и тези от Щатите и от Англия, не предсотавят информация на българската прокуратура, така че съвсем няма смисъл. Що за партньори са това? Ако бяха партньори и блюстители на закона, щяха да сътрудничат с порокуратурата по въпросните случаи за корупция, а те не сътрудничат с нея, но награждават лично Боби Сарафов за принос в борбата с орагнизраната трансгранична престъпност. Много е примитивно висчко това, и няма общо с живия живот на хората, освен да им го прави по-лош.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни