Скандалът, възникнал по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, е бил предварително организиран от ръководството на САЩ, смята лидерът на германския Християн-демократически съюз Фридрих Мерц.

Пререканието между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп миналата седмица в Белия дом беше „предварително подготвена ескалация“, каза най-вероятният следващ канцлер на Германия, цитиран от Ройтерс.

„Очевидно това не беше спонтанна реакция на прекъсванията на Зеленски, а предварително подготвена ескалация на тази среща в Овалния кабинет“, заяви Мерц по време на пресконференция в Хамбург.

В същото време Мерц добави, че подобна реторика се вписва в общата линия на поведение на новата администрация на САЩ. „Има известна приемственост в това, което видяхме във Вашингтон в поредицата от събития от последните няколко седмици, включително появата на американската делегация в Мюнхен на конференцията по сигурността“, заключи той.

Кавгата между Зеленски и Тръмп се състоя на 28 февруари в присъствието на журналисти. Тя започна с изявление на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс, който започна да настоява за смекчаване на реториката спрямо Владимир Путин, за да се постигне дипломатическо уреждане на войната. Зеленски се обяви против флирта с руския президент, като припомни, че преди това той многократно е нарушавал постигнатите договорености и това е довело до смъртта на хора.

Мерц, който иска да формира управляваща коалиция в Германия, след като неговите консерватори спечелиха парламентарните избори миналия месец, заяви, че сега Европа трябва да действа бързо.

„Сега трябва да демонстрираме, че в Европа сме в позицията да действаме независимо“, заяви той.

След това много западни медии писаха за провокация срещу Зеленски. Колумнистът на New York Times и трикратен носител на наградата "Пулицър" Томас Фридман смята, че това е "явно планирана засада". В редакционна статия на Financial Times се казва, че „Зеленски е бил привлечен в капан, за да бъде унижен“. Том Никълс, анализатор на едно от най-старите американски списания The Atlantic и почетен професор в Военноморския колеж на САЩ, обвини Ванс в организирането на скандала, като отбеляза, че той „изигра ролята на модератор на токшоу, който влиза в игра винаги, когато неговата звезда се нуждае от подкрепа и когато има противник, който трябва да бъде унищожен“. Изданието описва вицепрезидента като "ненадежден човек, който се опитва да покаже значимостта си в сериозни моменти".

Тръмп беше критикуван и от бившия полски президент и носител на Нобелова награда за мир Лех Валенса, който изпрати писмо до президента на САЩ. „Проследихме разговора ви с украинския президент Володимир Зеленски с ужас и отвращение. Намираме за обидни вашите очаквания, че Украйна трябва да покаже благодарност за материалната подкрепа, която САЩ ѝ оказват в борбата срещу Русия. Благодарност дължим на героичните украински войници, които проляха кръвта си, защитавайки ценностите на свободния свят“, пише Валенса.

Публикация на профила на Валенса в социалната мрежа „Фейсбук“ показва, че първият демократично избран президент на Полша е подписал писмото заедно с други полски политически затворници, уточнява Ройтерс.