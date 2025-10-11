Баку пусна редактора на "Спутник", след като Путин призна, че Русия е виновна за самолетна катастрофа с 38 жертви

Азербайджан освободи шефа на местния клон на руското прогандно информационно издание "Спутник" след преговори на високо ниво с Москва. Това съобщи руското издание "Комерсант", което се позова на съветника по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

Дмитрий Кисельов, който ръководи организацията-майка на "Спутник", по-късно поясни, че главният редактор на "Спутник Азербайджан", Игор Картавих, е бил преместен от полицейския арест и поставен под домашен арест в Баку. Все още няма официална информация дали са снети обвиненията срещу него.

Картавих и неговият заместник-редактор бяха арестувани през юни, след като азербайджанските правоохранителни органи нахлуха в офиса на "Спутник Азербайджан", обвинявайки държавното руско издание, че работи чрез "незаконно финансиране". Москва отхвърли твърденията.

Ушаков каза пред "Комерсант", че Русия от своя страна е освободила гражданин на Азербайджан, който е бил арестуван по-рано. Позовавайки се на анонимен източник, вестникът по-късно съобщи, че руските власти са освободили бившия ръководител на Московския академичен сатиричен театър Мамедали Агаев.

И двата ареста дойдоха на фона на влошаване на отношенията между Москва и Баку след свалянето на пътнически самолет на Azerbaijan Airlines през декември 2024 г. Самолетът е летял от Баку до Грозни в република Чечня, когато изчезва от радарите близо до брега на Каспийско море в Русия, преди да се разбие по-късно близо до казахстанския град Актау. При руската атака загинаха 38 души на борда.

В четвъртък руският президент Владимир Путин публично призна за първи път, че Русия е виновна за катастрофата. Това стана по време на среща с азербайджанския лидер Илхам Алиев в Таджикистан. Путин каза, че две руски противовъздушни ракети са се взривили близо до самолета по време на атака на украински дрон в Грозни.