Балачев от ГЕРБ: Ако Коцев ме беше послушал и беше подал оставка, сега щеше да е при семейството си

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев обяви, че не е имал изпреварваща информация, че срещу кмета на Варна се водят следствени действия, а е следил дейността на Благомир Коцев и това му е дало основание да му иска оставката.

"Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му да управлява такъв специфичен град. Варна е специфичен град и в годините сме го доказали, трябва много управленски опит. Трябва човек да бъде много близко до проблемите на хората, ако иска да оцелее като кмет. Казвал съм му: "Подай си оставката. Виждаш, че не можеш да се справиш с проблемите". Не искам да говоря против него, той си има достатъчно кахъри в момента. Ако ме беше послушал, сега щеше да е при семейството си, при децата си. Най-добре е като не можеш да свършиш нещо, най-добре е да си го признаеш и да подадеш оставка", каза още Балачев пред БНР.

По думите му във Варна в защита на кмета протестирали "една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна".

Балачев дори разви тезата, че Коцев и адвокатите му имат вина за това, че той беше оставен в ареста:

"Коцев и защитата му допринесоха за това в съда да остане в впечатлението, че ако той бъде на свобода би допринесъл за саботиране на делото. Защото няколко пъти неговият заместник в община Варна господин Попов цитира как от ареста Коцев му дава разпореждания. А в крайна сметка мярката за неотклонение има за цел именно да пресече подобен род вмешателство в нещо, което е предмет на престъплението - а именно управлението на община Варна. Така че нека да се сърдят сами на себе си".

Казаното от Балачев стана повод във фейсбук страницата на варненския кмет да бъдат публикувани "10 въпроса от семейството на Благомир Коцев до Бойко Борисов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и пряк началник на народния представител Бранимир Балачев". Ето какво гласят те: