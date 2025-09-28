Балачев от ГЕРБ: Ако Коцев ме беше послушал и беше подал оставка, сега щеше да е при семейството си

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев обяви, че не е имал изпреварваща информация, че срещу кмета на Варна се водят следствени действия, а е следил дейността на Благомир Коцев и това му е дало основание да му иска оставката.
"Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му да управлява такъв специфичен град. Варна е специфичен град и в годините сме го доказали, трябва много управленски опит. Трябва човек да бъде много близко до проблемите на хората, ако иска да оцелее като кмет. Казвал съм му: "Подай си оставката. Виждаш, че не можеш да се справиш с проблемите". Не искам да говоря против него, той си има достатъчно кахъри в момента. Ако ме беше послушал, сега щеше да е при семейството си, при децата си. Най-добре е като не можеш да свършиш нещо, най-добре е да си го признаеш и да подадеш оставка", каза още Балачев пред БНР.
По думите му във Варна в защита на кмета протестирали "една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна".
Балачев дори разви тезата, че Коцев и адвокатите му имат вина за това, че той беше оставен в ареста:
"Коцев и защитата му допринесоха за това в съда да остане в впечатлението, че ако той бъде на свобода би допринесъл за саботиране на делото. Защото няколко пъти неговият заместник в община Варна господин Попов цитира как от ареста Коцев му дава разпореждания. А в крайна сметка мярката за неотклонение има за цел именно да пресече подобен род вмешателство в нещо, което е предмет на престъплението - а именно управлението на община Варна. Така че нека да се сърдят сами на себе си".
Казаното от Балачев стана повод във фейсбук страницата на варненския кмет да бъдат публикувани "10 въпроса от семейството на Благомир Коцев до Бойко Борисов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и пряк началник на народния представител Бранимир Балачев". Ето какво гласят те:
- "Ако Благомир Коцев ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си" са думи на Вашия депутат от Варна г-н Балачев от днес сутринта. Каза ги по БНР и спомена семейството. Ние сме семейството. И тъй като ни засяга пряко, бихме искали да Ви попитаме като партиен лидер и пряк ръководител на адвокат Балачев: Вие одобрявате ли партии да поръчват арести на опонентите си? А какво следва, като се направят публични самопризнания за това?
- Нали сте съгласен с нас, че това не е върховенство на закона? И че сме в Европейския съюз? Трудно ли Ви е да обясните ситуацията с Благо и състоянието на правовия ред в страната на колегите си в Европа? Имате ли нужда от нашето съдействие след думите на Вашия депутат днес? Ще Ви помогнем да го обясните.
- Гражданите на Варна избраха Благо за кмет. Днес Ваш партиен член и народен представител не просто призна, а подчерта, че е оказвал влияние над Благо да подава оставка. Тоест, да измени на волята на варненци ли го е карал? Прилича ли Ви това на онзи призив да се снима под герба? На нас ни прилича.
- Като иска Ваш депутат от Благо да измени на гласа на варненци, питаме се как ще се кандидатира депутатът Ви за доверието ни, когато стане време за това? А партията Ви? А за президент на България ще търсите ли доверие от нас във Варна? Помогнете ни да разберем.
- Думата "оставка", която днес използваха членовете на партията Ви по БНР, съгласувано ли е с Вас? По радиото ли подготвяте града ни за предсрочни местни избори?
- Във Варна миналата година имаше два предсрочни избора в двата най-ключови района на града. Там хората препотвърдиха избора си от 2023 г. и казаха отново "не" на Портних и неговите приближени. Как се казва на хора, които два пъти правят една и съща грешка? А три? Може би хеттрик? И понеже обичате футбола, кой размер фланелка с образа на Благо да Ви изпратим за предстоящия мач?
- Ние не разбираме от политика, но правилно ли е нашето усещане за ареста на Благо – че го държите там за отплата за Вашия арест, за назидание на другите кметове и за да си сложите кмет на ГЕРБ във Варна? Ще прилича ли на Портних - той много си "обичаше работата", стоеше до късно и "бачкаше здраво".
- Обичате ли да Ви арестуват, г-н Борисов? И ние не обичаме да арестуват Благо. За Вас имаше правосъдие след 24 часа. Защо за Благо и общинските съветници няма вече трети месец? И как се обяснява в ЕС тази справедливост на две скорости според партията Ви?
- Има ли елит с главно "Д" в България, г-н Борисов? Подкрепяте ли го? Той подкрепя ли Ви? В Европа подкрепят ли го?
- Каним Ви да се срещнете с нас, семейството, за да чуете от нас, няколко варненски граждани, за формите на натиск от Ваше име върху Благо. Вие знаехте ли за това? Ще дойдете ли при нас, семейството, да си поговорим? Вземете и внуците – ще си поиграят с децата на Благо. На свобода.
Свободата има цена
8 коментара
Мунчо, случАйно да си забелязал, че всичките съдии бяха специално подбирани от боко и шиши. И всичко това е за назидание на всички които искат да има нормален и чист град Варна, а не олайнянената от гроп и потник кочина.
Никой не е искал Коцев да става от ДПС, а да напусне шайката ПП и да стане независим като Терзиев.Щеше да си гледа кефа, а не да е в ареста.Той е вече в миналото и на изборите догодина ще има нов кмет, а мутресата Лулчева и екипът й наистина провалиха Коцев, изкарвайки го жертва.4 съдебни състава и 12 съдии са единодушни, че е виновен.
В Булгаристан за съжаление е така, прокуратуратурата си прави каквото си иска, едни ги държи с месеци и години в ареста без доказателства, а други дори при налични доказателства не ги пипа. За някои това наистина е Държава, с главно Д. Но за народа става все по-гнусна кочина.
SRY ;У.Р.О.Д не е нецензурно да се каже за този у_род горе ,има си съд ,какво се изказва този у_р_о_д кой къде щял да бъде :/
В "специфичният" град Варна - според онуй на снимката, има останали тук-там съдии... Варненският съд отказа искането на Сарафите за прекратяване на делото срещу Портних и въпреки това: нье, нье и нье!...оттегляме обвиненията... Затова делото Коцев е в София при "наште"... Или, преведено за нивото на герберската олигофрения - "Снимка със Свинята или ще ви "размажем", както се заканваше бившият Главатар на ГЕРБ, понастоящем шеф на обслужващия персонал на Свинята... Из-ро-ди, сте другаре!...Из-ро-ди!..
Боклуци ГЕРБ+ КОРУМПЕ ПЕЕВСКИ ИЗГОНЕНО ОТ САЩ!
Като не си подава оставката, ще му скроим номер. Едва ли има толково красноречиво признание за злоумисъл от страна на това лецеот ГЕРБ.