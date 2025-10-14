Българчетата са тройкаджии по математика още от 12-годишни

12-годишните българи са тройкаджии по математика. Това е изводът от проверката на входното ниво по предмета на шестокласниците в цялата страна. Резултатите от онлайн теста на образователното министерство "потвърждават наблюденията за трудности именно в 5. и 6. клас".

На 3 октомври 48 000 ученици от 1678 училища участваха в изследването на просветното ведомство. Целта беше диагностика на системата, а диагнозата - (Среден) 3.42.

"Постигнатият среден резултат е 8.89 точки от общо 20. Това представлява около 45% постижимост, като най-добре са се справили учениците от София и Смолян, а с най-ниски резултати са тези от Сливен и Видин", обясняват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Червената лампа

За шестокласниците изследването означава една оценка, която може да бъде вписана като текуща по преценка на учителя и по желание на ученика. За образователното министерство обаче резултатите означават редица дефицити в областта на математиката, които системата трябва да надмогне.

От МОН обясняват, че резултатите са "съизмерими с тези от Националното външно оценяване в края на 10. клас" – сиреч учениците са зле по математика както в прогимназията, така и в гимназията.

"Нужна е както системна работа в училищата, така и промени в учебните програми и учебния план, за да се освободи повече време за упражнения и затвърждаване на знания", смятат от ведомството.

Това не е новина, предвид че България е с най-висок процент на изоставане по математика от страните в Европейския съюз. Изводът е от доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Резултатите от международното изследване PISA показаха това още през 2023 г., когато се оказа, че 54% от българските деветокласници са функционално неграмотни.

Образователното министерство също е наясно с дефицитите и полага последователни усилия да насърчи изучаването на математика и развиването на функционална грамотност.

Резултати и изводи

В началото на октомври 12-годишните решаваха 11 задачи с избираем отговор и две с кратък свободен отговор върху материала от 5. клас. Само 689 шестокласници (1.4%) от всички 48 000 явили се на изпита са постигнали максималния резултат от 20 точки. Повече (4179) са тези, които са се справили да изчислят разхода за гориво и прилагане на проценти в реална ситуация и имат пълни точки на последната задача. С друга от по-трудните задачи – втората със свободен отговор – са се справили 7638 учениците и са получили максималните 4 точки. Тя проверяваше логическото мислене за обем и размер на телата.

"Тези резултати показват, че част от учениците успешно прилагат математическите знания в житейски ситуации", правят извод от МОН и допълват, че в същото време практическите и геометричните умения все още остават предизвикателство.

Шестокласниците срещат трудности и при работа с проценти, обикновени и десетични дроби, при прилагане на формули и изчисляване на лица на фигури.

Все пак онлайн проучването откроява и области с добра постижимост. Децата се справят добре с четене и тълкуване на данни от таблици и кръгови диаграми, което е показател за добри аналитични и визуални способности.

"Учениците демонстрират и владеене на основни аритметични дейности, като успешно разпознават кратни числа и делимост, и пресмятат стойност на числови изрази", твърдят от просветното ведомство.

Какво следва?

От МОН обясняват, че ще използват резултатите за предприемане на конкретни мерки и насоки за работа, включително промени в учебните програми, които да позволяват повече време за упражнения, практическа работа и прилагане на наученото в практиката.

"Целта е учениците не просто да преминават през материала, а да разбират смисъла на задачите и връзките между наученото", изтъкват оттам.

Сред останалите мерки са осигуряване на повече часове по математика, обвързване на част от приема в университетите с матура и изпити по предмета, езикова подготовка по български език на децата, които не го владеят добре, за да могат да усвояват пълноценно всички учебни предмети.