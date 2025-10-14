Българчетата са тройкаджии по математика още от 12-годишни

12-годишните българи са тройкаджии по математика. Това е изводът от проверката на входното ниво по предмета на шестокласниците в цялата страна. Резултатите от онлайн теста на образователното министерство "потвърждават наблюденията за трудности именно в 5. и 6. клас".
На 3 октомври 48 000 ученици от 1678 училища участваха в изследването на просветното ведомство. Целта беше диагностика на системата, а диагнозата - (Среден) 3.42.
"Постигнатият среден резултат е 8.89 точки от общо 20. Това представлява около 45% постижимост, като най-добре са се справили учениците от София и Смолян, а с най-ниски резултати са тези от Сливен и Видин", обясняват от Министерството на образованието и науката (МОН).
Червената лампа
За шестокласниците изследването означава една оценка, която може да бъде вписана като текуща по преценка на учителя и по желание на ученика. За образователното министерство обаче резултатите означават редица дефицити в областта на математиката, които системата трябва да надмогне.
От МОН обясняват, че резултатите са "съизмерими с тези от Националното външно оценяване в края на 10. клас" – сиреч учениците са зле по математика както в прогимназията, така и в гимназията.
"Нужна е както системна работа в училищата, така и промени в учебните програми и учебния план, за да се освободи повече време за упражнения и затвърждаване на знания", смятат от ведомството.
Това не е новина, предвид че България е с най-висок процент на изоставане по математика от страните в Европейския съюз. Изводът е от доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Резултатите от международното изследване PISA показаха това още през 2023 г., когато се оказа, че 54% от българските деветокласници са функционално неграмотни.
Образователното министерство също е наясно с дефицитите и полага последователни усилия да насърчи изучаването на математика и развиването на функционална грамотност.
Резултати и изводи
В началото на октомври 12-годишните решаваха 11 задачи с избираем отговор и две с кратък свободен отговор върху материала от 5. клас. Само 689 шестокласници (1.4%) от всички 48 000 явили се на изпита са постигнали максималния резултат от 20 точки. Повече (4179) са тези, които са се справили да изчислят разхода за гориво и прилагане на проценти в реална ситуация и имат пълни точки на последната задача. С друга от по-трудните задачи – втората със свободен отговор – са се справили 7638 учениците и са получили максималните 4 точки. Тя проверяваше логическото мислене за обем и размер на телата.
"Тези резултати показват, че част от учениците успешно прилагат математическите знания в житейски ситуации", правят извод от МОН и допълват, че в същото време практическите и геометричните умения все още остават предизвикателство.
Шестокласниците срещат трудности и при работа с проценти, обикновени и десетични дроби, при прилагане на формули и изчисляване на лица на фигури.
Все пак онлайн проучването откроява и области с добра постижимост. Децата се справят добре с четене и тълкуване на данни от таблици и кръгови диаграми, което е показател за добри аналитични и визуални способности.
"Учениците демонстрират и владеене на основни аритметични дейности, като успешно разпознават кратни числа и делимост, и пресмятат стойност на числови изрази", твърдят от просветното ведомство.
Какво следва?
От МОН обясняват, че ще използват резултатите за предприемане на конкретни мерки и насоки за работа, включително промени в учебните програми, които да позволяват повече време за упражнения, практическа работа и прилагане на наученото в практиката.
"Целта е учениците не просто да преминават през материала, а да разбират смисъла на задачите и връзките между наученото", изтъкват оттам.
Сред останалите мерки са осигуряване на повече часове по математика, обвързване на част от приема в университетите с матура и изпити по предмета, езикова подготовка по български език на децата, които не го владеят добре, за да могат да усвояват пълноценно всички учебни предмети.
Много тежък преход прави системата ни между началното и прогимназиалното образование. Не може децата до четвърти клас да са с един основен учител, в една класна стая, да учат само събиране и изваждане и малко деление, и изведнъж в пети клас, да им изсипят дробите, заедно със сума ти съкращения - НОК, ОЗ, НОЗ, и разпиляни определения из отвратително оформените учебници. Отгоре на всичко, вече са с различен учител по всеки предмет и различна класна стая. Неравномерно разпределение на учебното време …
и ваканциите, претоварване с домашни, стрес в училище и стрес вкъщи. Това са деца на по 10 години, нормално е да започнат да дават заето. И като се почне оттам, та до 12 клас. Да взимаме пример от естонската система, дето мина и финландската. Там не се разделя класът и учителят до навършване на 16 години на децата. Нищо не пречи да пробваме различни модели, по-зле едва ли ще стане.
Аз мисля , че проблема е в учебниците и в учителите. Внукът ми бе приет в едно от елитните у-ща в София. До 6кл. , аз като баба не се интересувах много. Когато беше в 6-ти кл., аз счупих крак и казах на дъщерята , да не ходи на занималня , а да идва при мен.Аз по професия съм инж. строител, математиката ми беше любима от гимназията. Първото ми препитване , беше кошмар, той нищо не знаеше. Отне ми близо 6-7м. да влезне в час с материяла. Когато донесе първата 6-ца, беше наперил гребена . После вече …
той сам идваше когато имаха тестове и така до 12кл. Представи се отлично. Разказвам ви това да ви кажа , че аз му преподавах , както на мен са ми преподавали. Учебниците са им объркващи , а не знам учителите как им преподават? Математиката е точна и ясна наука и ако правилно се преподава , успехът е на лице
Съвременните учебници по математика култивират uдuomu, които не мислят, а директно прилагат някакво заучено решение. Отделно решенията в учебниците са претупани Материалът е изключително "смлян" и разхвърлян на съвсем малки парченца, до степен учениците да не могат да свържат кое с кое може да се ползва. Ясно е, че не всички ще станат математици, физици или инженери, но всеки има нужда от логическо мислене. Когато математиката не учи поне на това - мисленето и начина на мислене, то се губи всякакъв смисъл!
"Само 1.4% от всички 48 000 явили се на изпита са постигнали максималния резултат от 20 точки." Но пък 99% от всички тях според близките и роднините си са мегаталантливи и супергениални! :-D