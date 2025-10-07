Българин е арестуван в най-голямата схема за кражба на телефони в Лондон

Българин е сред арестуваните при разследване на най-голямата схема за кражба на мобилни телефони в Лондон, съобщи BBC. Задържани са общо 18 души, сред които индиец и двама афганистанци. Те са арестувани след преследване с полицейска кола без обозначения. При обиска на автомобила на афганистанците са намерени дузина крадени телефони, а в наетата от тях къща – още около 2 хил.
Според разследващите групата е отговорна за кражбата на около 40 хил. устройства. Голяма част от тях са изпращани в Хонг Конг, където са продавани.
Разплитането на схемата започва миналата Коледа. Тогава човек, на когото е откраднат Iphone, успява да проследи устройството до склад на летище „Хийтроу“. Той подава сигнал до охраната, които пък отварят въпросната пратка. В нея намират 894 телефона.
След това започва проследване на съмнителни поръчки. Така полицията идентифицира двама от изпращачите им. В следващите няколко месеца са установени и останалите участници в схемата, за да се стигне до арестите.
Кражбата на телефони е един от сериозните проблеми в Лондон. Обикновено крадците ги изскубват от ръката на нищо неподозиращи пешеходци и бягат. Целта е устройството да се вземе, докато е отключено, за да могат да се вземат банкови данни и друга важна информация.
Според данни на BBC през миналата година в Лондон са откраднати над 80 хил. телефона. Националната статистика отчита рекорден за последните 20 години брой на тези престъпления.
