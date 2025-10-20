 Прескочи към основното съдържание
Българин е убит пред нощен клуб в Атина

37-годишен български гражданин почина, след като беше намушкан с нож пред нощен клуб на улица "Ласани“ в Атина.
 
Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври, когато мъжът излязъл от заведението, за да разговаря с друг човек. Според първоначалната информация между двамата избухнал словесен спор, прераснал в бой, при който българинът е бил прободен в корема.
 
Очевидци подали сигнал на телефон 112, а пострадалият бил откаран с линейка в болницата в Никея. Въпреки усилията на медиците той е издъхнал от остра кръвозагуба, съобщи БГНЕС. 
 
Екипи на гръцката полиция събират записи от камерите за видеонаблюдение и разпитват свидетели, за да идентифицират извършителя. Към момента мотивите за престъплението не са изяснени, а от полицията обявиха, че всяка информация от граждани ще бъде разгледана незабавно.
 
Българското посолство в Атина е уведомено за случая и е в контакт с местните власти.
 
При необходимост дипломатическата мисия ще окаже съдействие на семейството на загиналия.
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

