Българин е убит пред нощен клуб в Атина

37-годишен български гражданин почина, след като беше намушкан с нож пред нощен клуб на улица "Ласани“ в Атина.

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври, когато мъжът излязъл от заведението, за да разговаря с друг човек. Според първоначалната информация между двамата избухнал словесен спор, прераснал в бой, при който българинът е бил прободен в корема.

Очевидци подали сигнал на телефон 112, а пострадалият бил откаран с линейка в болницата в Никея. Въпреки усилията на медиците той е издъхнал от остра кръвозагуба, съобщи БГНЕС.