Българинът, който създава роботи за хора с двигателни проблеми (видео)

"Смятам, че един човек може да бъде щастлив, когато живее пълноценен живот. Физическите ограничения не трябва да съществуват в ХХI век. Имаме технологиите, с които това да бъде компенсирано", каза в новия епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" младият български учен Петко Стоев.

Той е на 31 години, но е на "ти" с роботите и създаването им. Работи в БАН, преподава и освен това е основател на стартъп компанията Re4Life, разработваща роботи, които да помагат на хора с двигателни проблеми. Целта му е до края на годината роботите му да започнат да се тестват от малки групи хора: "И не само да получим обратна връзка, но и да видим щастието, изписано на лицата на хората, които вече да могат да са самостоятелни отново".

Как отговаря Петко на въпроса възможно ли е в бъдеще роботите да заменят хората, как вижда той средата в България и какво смята за конкуренцията - вижте във видеото: