Българите най-много в СПА курортите ни, но гостите от Израел с най-дълъг престой

Българите са най-многобройните гости на българските СПА курорти, но гостите от Израел ги изпреварват по престой. Това стана ясно от изказване на заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева по време на откриването на 12 годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм БСБСПА. Темата на събитието тази година е "Балнеология, превенция чрез природата и климатичната устойчивост в бъдещето на българския здравен туризъм".

Българите предпочитат 2-3 нощувки, гостите от Израел - 5-6

"Средният престой на туристите в българските балнео и СПА курорти е от 2-3 нощувки. В същото време от пазар Израел - този престой е между 5 и 7 нощувки. Забелязва се и инвестиционен интерес, което показва, че бизнесът също е оценил потенциала за повишаване на конкурентоспособността и излизане на нови пазари", каза Георгиева.

Тя посочи, че усилията на ведомството, което представлява са за превръщането на България в целогодишна дестинация за здравен туризъм. Развитието му е приоритет в Националната стратегия за устойчиво развитие 2014-2030 година, разработен и специален план за развитие на здравния туризъм.

“Климатолечението е неразделна част от здравния туризъм. В резултат СПА туризмът продължава да се развива активно, осигурява значителна част от приходите в неактивния и активния сезон", добави Георгиева .

“Балнеолечението и климатолечението са стълбовете на здравния туризъм. В политиките си европейската СПА асоциация залага лечебен климат и лечебни води”, посочи по време на откриването д-р Сийка Кацарова, председател на БСБСПА

Велинград е най-предпочитаната СПА дестинация

Данни на Министерство на туризма показват, че община Велинград е най-предпочитана дестинация с над 340 000 регистрации по данни за 2024 година. В "топ 3" влизат и Разлог със 170 000 резервации и Хисаря със 150 000.

Предпочитани са и Сандански, Павел Баня, Гърмен, Вършец и много други.

Ирена Георгиева е, че водещ мотив за гостите е комплексна услуга и качеството на добра цена.

Във вътрешността СПА курортите предимно се посещават от българи и съседни страни от Балканите, докато курортите по морето се посещават наред с българите и от чуждестранни гости.

Прави впечатление е, че младите гости избират СПА курортите за отпразнуване на лични празници, докато по-възрастните за рекреация и лечение.

Превенцията чрез природата - на фокус и за Европейската СПА асоциацията

Превенцията чрез природата се оказва на фокус и за Европейската СПА асоциация. Това стана ясно от изказване на Юлиана Таси, вицепрезидента на Европейската СПА асоциация.

"Важно е да поставим на първо място темите с опазване на природните ресурси, работата на нашите страхотни лекари и процедурите да бъдат приоритетни. В мрежата на Европейската асоциация обменяме информация за това какво предлага всяка една страна и обменяме информация за лечението", каза Таси.

Тя анонсира, че асоциацията ще проведе конгрес от 7 до 10 октомври в Естония, където ще бъдат обсъдени и лансирани европейските политики в сферата на СПА туризма.

Give me their name