Българите са на трето място в Европа по продължителност на живота в добро здраве

Българите се нареждат на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здравословно състояние, показват данни на Евростат.
Те живеят в добро здраве средно 68,6 г., като страната ни е изпреварвана по този показател от Малта и Италия.
Българските жени са на второ място. Според данните през 2023 г. българките са живели средно до 71 г. в добро здраве, като са изпреварвани само от малтийките, които са имали един месец повече. В дъното на таблицата по този показател са Швейцария, Дания и Латвия, които остават средно в добро здравословно състояние едва до 54-55 годишна възраст.
Българските мъже също се класират на предни позиции по този показател. Те се нареждат на пето място, като достигат средно до 66,3 г. в добро здравословно състояние. Преди българските мъже в таблицата са Малта, Италия, Швеция и Норвегия, като малтийците достигат до 71,7 г. В дъното са Словакия, Естония и Дания, съответно с 56,8 г., 56,5 г. и 51,2 г.
Средно в Европейския съюз през 2023 г. броят на годините, които европейците живеят в добро здравословно състояние, е бил 63,1 г. – 63,3 г. за жените и 62,8 г. за мъжете.
Средната продължителност на живота на жените в ЕС средно е с 5,3 г. по-дълга от тази на мъжете, (84 г. срещу 78,7 г.), отчита статистиката.
Годините, прекарани в добро здравословно състояние представляват съответно 75% и 80% от общата продължителност на живота съответно за жените и мъжете.
В ЕС само 9 страни отчитат, че мъжете живеят повече години в добро здравословно състояние от жените.
Такива новини обикновено предшестват вдигането на пенсионната възраст. Колкото повече живее човек на толкова по висока възраст трябва да се пенсионира.
Българска Майка Юнашка, по цял ден виси на опашка !
Кой живеят дълго ? Ние няма да изкараме до дълбока старост :/ Старците които са на по 90-80 не ги гледаите :/