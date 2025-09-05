Българка е арестувана в Солун, оставила малките си деца без надзор

Българка е арестувана в Солун, защото оставила без надзор малките си деца, съобщи БНР.

Едното от децата, което е само на 1 година, е забелязано от случаен шофьор да пълзи по натоварено шосе в центъра на града. По чудо не го е прегазила кола, коментират полицаите. Другото дете е плачело на тротоара.

Майката е българка на 22 години, а бащата е албанец на 49 години. Двамата са в ареста и прокуратурата им повдигна наказателно обвинение за излагане на непълнолетно дете на опасност. Остават с мярка задържане под стража до утре, когато съдът ще разгледа делото.

Майката е дала обяснение, че по-голямата ѝ дъщеря се е грижела за децата и тя е допуснала бебетата да излязат сами на улицата.

Децата са предадени на социалните служби до излизане на решението на съда.

Гърците са шокирани от безотговорното поведение на родителите. Според адвокати има вероятност съдът да лиши родителите от права над децата.