Българка е арестувана в Солун, оставила малките си деца без надзор

Крайбрежната алея на Солун
Българка е арестувана в Солун, защото оставила без надзор малките си деца, съобщи БНР. 
 
Едното от децата, което е само на 1 година, е забелязано от случаен шофьор да пълзи по натоварено шосе в центъра на града. По чудо не го е прегазила кола, коментират полицаите. Другото дете е плачело на тротоара.
 
Майката е българка на 22 години, а бащата е албанец на 49 години. Двамата са в ареста и прокуратурата им повдигна наказателно обвинение за излагане на непълнолетно дете на опасност. Остават с мярка задържане под стража до утре, когато съдът ще разгледа делото.
 
Майката е дала обяснение, че по-голямата ѝ дъщеря се е грижела за децата и тя е допуснала бебетата да излязат сами на улицата.
 
Децата са предадени на социалните служби до излизане на решението на съда. 
 
Гърците са шокирани от безотговорното поведение на родителите. Според адвокати има вероятност съдът да лиши родителите от права над децата. 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

