Българка е осъдена на три години затвор в Русия заради коментар за Крим

Българската гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена, съобщава руският независим и правозащитен Телеграм канал ОВД-Инфо.
Срещу Росица Георгиева е образувано дело за "оправдание на тероризма". Повод за тях стават нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.
На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.
Георгиева все още се намира в следствения изолатор СИЗО, в очакване да бъде отведена в наказателна колония.
Коментарите са направени през март и ноември 2024 г. Тя написала: "Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи като си го върне!"
Според ОВД - Инфо не е известно кога срещу нея е образувано дело, но през декември м.г. тя е преминала през "серия от арести" като е била два пъти арестувана по административни дела за неподчинение на полицията и дребно хулиганство.
На 9 декември м.г. е била задържана за 13 денонощия, а по второто обвинение е арестувана на 21 декември за още десет денонощия.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Олигарсите ги образува приятеля на запада Елцин. Като беше на посещение в САЩ пред конгреса Елцин каза - Бог да пази Америка. След това когато Америка бомбардира Югославия разбра че е сбъркал и не след дълго умря.
Русия, който не знае, не е демократична държава, а се управлява еднолично от олигарси. Там няма свобода на словото и няма и да има. Не знам тази жена защо е там и е приказвала изобщо. Пак добре че на са я утрепали и закопали.
Западът има пари и имперски амбиции, споносорира военната хунта в Киев и крайни украински националисти от бандеровски тип. На тази основа, примитивна и античовешка, се противопоставени един срещу друг два славянски народи. Битката с фашизма и ненонацизма още не е приключена.
Ето какво пишат средновековните пътешественици за славяните че са най-силните народи в Европа и че ако не се бият помежду си всички други народи ще им бъдат подчинени........линк..........https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ибрагим_ибн_Якуб
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Олигарсите ги образува приятеля на запада Елцин. Като беше на посещение в САЩ пред конгреса Елцин каза - Бог да пази Америка. След това когато Америка бомбардира Югославия разбра че е сбъркал и не след дълго умря.
Русия, който не знае, не е демократична държава, а се управлява еднолично от олигарси. Там няма свобода на словото и няма и да има. Не знам тази жена защо е там и е приказвала изобщо. Пак добре че на са я утрепали и закопали.
Като не искаш руска Уикипедия ето ти английска Wikipedia...........https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transfer_of_Crimea_to_Ukraine
Аз спонсорирам мaйka ти! Довечера я целуни по устата и ще разбереш срещу какво
Западът има пари и имперски амбиции, споносорира военната хунта в Киев и крайни украински националисти от бандеровски тип. На тази основа, примитивна и античовешка, се противопоставени един срещу друг два славянски народи. Битката с фашизма и ненонацизма още не е приключена.
Ето какво пишат средновековните пътешественици за славяните че са най-силните народи в Европа и че ако не се бият помежду си всички други народи ще им бъдат подчинени........линк..........https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ибрагим_ибн_Якуб
"дАкумЭнт"-а от "википЭЭдия"-та мож' си го завря при ... двойката по руски в 5-и клас, прЭстарял нЭсрЭтнико(24)... :-))))
Уважаеми господин президент Радев - чий е Крим?
Пълно е с гръкофили тука има и по някой турчин :/ Те не са толкова за Украйна ,те считат славяните за най-голямата заплаха,не ги интересува тях Украйна :/
25. Ти май искаш да кажеш че българите са анексирали Балканския полуостров от гърците? Щом българите са анексирали Балканския полуостров така и руснаците могат да анексират Кримския полуостров.