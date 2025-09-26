 Прескочи към основното съдържание
Българка е осъдена на три години затвор в Русия заради коментар за Крим

36 коментара
Снимката е илюстративна, БГНЕС
Българската гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена, съобщава руският независим и правозащитен Телеграм канал ОВД-Инфо. 
 
Срещу Росица Георгиева е образувано дело за "оправдание на тероризма". Повод за тях стават нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.
 
На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.
 
Георгиева все още се намира в следствения изолатор СИЗО, в очакване да бъде отведена в наказателна колония.
 
Коментарите са направени през март и ноември 2024 г. Тя написала: "Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи като си го върне!" 
 
Според ОВД - Инфо не е известно кога срещу нея е образувано дело, но през декември м.г. тя е преминала през "серия от арести" като е била два пъти арестувана по административни дела за неподчинение на полицията и дребно хулиганство.
 
На 9 декември м.г. е била задържана за 13 денонощия, а по второто обвинение е арестувана на 21 декември за още десет денонощия.

Ключови думи

Русия Крим
36 коментара

  1. глас в пустиня
    #36
    Отговор на коментар #35

    Олигарсите ги образува приятеля на запада Елцин. Като беше на посещение в САЩ пред конгреса Елцин каза - Бог да пази Америка. След това когато Америка бомбардира Югославия разбра че е сбъркал и не след дълго умря.

  2. dimitargeorgiew
    #35

    Русия, който не знае, не е демократична държава, а се управлява еднолично от олигарси. Там няма свобода на словото и няма и да има. Не знам тази жена защо е там и е приказвала изобщо. Пак добре че на са я утрепали и закопали.

  3. глас в пустиня
    #34
    Отговор на коментар #30

    Като не искаш руска Уикипедия ето ти английска Wikipedia...........https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transfer_of_Crimea_to_Ukraine

  4. Javor
    #33
    Отговор на коментар #32

    Аз спонсорирам мaйka ти! Довечера я целуни по устата и ще разбереш срещу какво

  5. F16
    #32

    Западът има пари и имперски амбиции, споносорира военната хунта в Киев и крайни украински националисти от бандеровски тип. На тази основа, примитивна и античовешка, се противопоставени един срещу друг два славянски народи. Битката с фашизма и ненонацизма още не е приключена.

  6. глас в пустиня
    #31

    Ето какво пишат средновековните пътешественици за славяните че са най-силните народи в Европа и че ако не се бият помежду си всички други народи ще им бъдат подчинени........линк..........https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ибрагим_ибн_Якуб

  7. Bлaдo
    #30

    "дАкумЭнт"-а от "википЭЭдия"-та мож' си го завря при ... двойката по руски в 5-и клас, прЭстарял нЭсрЭтнико(24)... :-))))

  8. Един препатил
    #29

    Уважаеми господин президент Радев - чий е Крим?

  9. кр
    #28
    Отговор на коментар #27

    Пълно е с гръкофили тука има и по някой турчин :/ Те не са толкова за Украйна ,те считат славяните за най-голямата заплаха,не ги интересува тях Украйна :/

  10. глас в пустиня
    #27

    25. Ти май искаш да кажеш че българите са анексирали Балканския полуостров от гърците? Щом българите са анексирали Балканския полуостров така и руснаците могат да анексират Кримския полуостров.

