Българска фирма за дронове е санкционирана от САЩ заради войната в Украйна

Двама чужди бизнесмени с имоти или фирми в България са в новия санкционен списък на американското финансово министерство срещу подпомагането на руския военнопромишлен комплекс, става ясно от прессъобщение на Службата за чуждестранните активи на САЩ OFAC.

САЩ публикуваха в сряда вечерта нов обширен списък от над 300 санкционирани лица и фирми заради войната на Русия в Украйна. Повечето от тях са от Русия, но има и субекти от държави от Европа, Азия, Близкия изток, Африка и Карибите, чиито продукти и услуги подпомагат Русия да поддържа войната и да избягва санкциите. В списъка е включена регистрирана в България компания за производство на дронове, както и руснак, регистриран на адрес в Созопол. Целта на новия списък, който е най-обстойният от дълго време насам, е да наложи ограничения, свързани с руския военнопромишлен комплекс.

Санкциите бяха обявени в навечерието на посещението на американския президент Джо Байдън в Италия за срещата на върха на лидерите на Г-7 тази седмица. Банките и другите финансови институции, работещи с включените в списъка хора и компании, ще търпят сериозни вторични санкции по американското законодателство. Целта е руският военнопромишлен комплекс да бъде все по-затруднен да се възползва от американски софтуер и технологии.

Санкционирана е българската фирма "Фрешвейл" ЕООД, чийто собственик според Търговския регистър на България е Ариел Исраилов. Той е записан като гражданин на Австрия, но в чужди медии е представян като руски бизнесмен. Адресът на компанията е в София, бул. "Христо Ботев" 28, но с телефон в Пловдив.

Адресът на "Фрешвейл" е на бул. Христо Ботев 28 в София (в модерната червена сграда в средата, б. р.). Снимка: Mediapool

OFAC посочва, че компанията "Фрешвейл" ЕООД, базиран в България производител на безпилотни летателни апарати, е пуснала на пазара руски безпилотни летателни апарати с нападателни способности, като оръжейни системи и ракети, в африканска страна.

"Ариел Исраилов е руски бизнесмен, а неговата фирма, базирана в София, "Фрешвейл" е специализирана в производството на дронове за граждански цели в няколко държави", съобщава през 2022 г. етиопската държавна медия FANA, която миналата година подписа споразумение с руската държавна новинарска агенция "Спутник" за обмен на съдържание. Според публикацията преди две години Исраилов е проявил интерес да инвестира в Етиопия, като по този повод се е срещнал с етиопския посланик в Москва, за да поиска съдействие. Исраилов е казал, че "Фрешвейл" е компания, работеща в Индонезия, Малайзия, Саудитска Арабия, Танзания и други части на света, която произвежда безпилотни технологии за събиране на данни в областта на селското стопанство, метеорологията и т.н.

Според сайта на самата компания тя е представена в над 50 държави в Африка, Южна Америка, Централна Америка и АСЕАН. Според по-ранни публикации Исраилов е известен инвеститор и консултант в сферата на криптовалутите и се занимава с компании в сферата на ИТ, финансите и технологиите за сигурност.

В българския Търговски регистър се посочва, че през 2022 г. компанията има приходи от около 7 млн. лв според финансовия ѝ отчет, съставен от счетоводната къща "Кондика".

Mediapool отправи запитване до "Фрешвейл", а оттам обещаха да отговорят защо компанията е базирана в България.

Другото свързано с България лице в новия санкционен списък е руснакът Булат Ахатович Янборисов (Bulat Akhatovich Yanborisov). Той е регистриран на адрес в Созопол. В. "Катимерини Кипър" твърди, че Янборисов има руско и кипърско гражданство, както и две кипърски дружества.

Според финансовото министерство на САЩ Янборисов оглавява евразийската рали асоциация "Silk Way", която според OFAC е използвана от руското разузнавателно управление ГРУ като прикритие за шпионаж. По данни на САЩ Булат е награждаван от ГРУ за работата си. "Булат изглежда използва имотите си в Европа като транзитни пунктове за офицери от ГРУ. Булат, който е главен изпълнителен директор и генерален директор на "Silk Way", заедно със сина си Амир Булатович Янборисов (Амир), използват логистичната инфраструктура на Silk Way, за да доставят оборудване за борба с безпилотни дронове и радиоелектронна война за използване на бойното поле в Украйна", посочва OFAC.

С новите две лица общо гражданите и фирмите, свързани с България, в санкциите на OFAC срещу Русия стават 5, показа проверка на Mediapool в списъците на OFAC. Миналата година в тях влязоха Ирина Александровна Каплунник (Irina Aleksandrovna Kaplunnik), "Ю-Стоун" ООД, както и "Таерио Интернешънъл" ЕООД.

В санкционните списъци на OFAC засега България има най-много санкционирани лица и фирми по Глобалния закон "Магнитски" - общо 80, сред които най-известните са лидерът на ДПС Делян Пеевски, бившият хазартен бос и настоящ политик Васил Божков, бившият финансов министър Владислав Горанов, бившият енергиен министър Румен Овчаров, както и свързаните с тях фирми. Заедно с включените в санкциите срещу Русия (общо 5 субекта), срещу Куба (1) и срещу тероризма (2) българските санкционирани лица са общо 88.

За разлика от Министерството на финансите на САЩ, на този етап българските власти не обявяват официално как прилагат европейските санкции, свързани с войната на Русия в Украйна, нито дали имат собствени разследвания и разкрития в тази връзка.