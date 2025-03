Българска компания ще участва в създаването на Европейски портфейл за дигитална самоличност

"Евротръст" (Evrotrust) ще участва в създаването на Европейския електронен портфейл за дигитална идентичност като част от консорциум, съставен от европейски дружества, равиващи дейност в сферата на електронната идентификация и удостоверителни услуги, съобщиха от българската компания.

Консорциумът "Уи Билд“ (WE BUILD или Wallet Ecosystem for Business and Payments) беше избран от Европейската комисия за втори кръг на пилотните проекти относно Европейския електронен портфейл за дигитална идентичност (EUDI Wallet).

Консорциумът е воден от Министерството на икономиката и Търговския регистър на Нидерландия (KVK) и Търговския регистър на Швеция (Bolagsverket).

Проектът има за цел да подобри взаимодействието между бизнеса, правителствата и потребителите чрез иновативни дигитални решения.

Европейският електронен портфейл за дигитална самоличност е инициатива, разработвана от Европейската комисия, с мисия да позволи на гражданите и бизнеса да се идентифицират, да подписват документи и да извършват електронни трансакции в ЕС, като контролират личните си данни.

"Евротръст" ще използва своя опит в дигиталната идентичност и електронните подписи за разработването на 13 бизнес сценария, които ще оформят бъдещето на електронните бизнес услуги.

Проектът на WE BUILD стартира през септември 2025 г. и ще продължи 2 години.