Българска следа на финала на престижна награда на лондонски театър

Трима от четиримата артисти във финалната селекция за престижната международна награда на лондонския театър Sadler's Wells са копродуцирани от One Dance Festival. Първата международна танцова награда Rose, сравнявана от Forbes и The Guardian по престиж с Booker и Tuner, ще бъде присъдена на церемония в лондонския театър Sadler's Wells вечерта на 8 февруари.

Българската публика вече познава повечето от номинираните хореографи чрез програмата на One Dance Festival в Пловдив. Четиримата артисти от финалната селекция на The Rose International Dance Prize 2025 са: Лиа Родригес (Бразилия) за ENCANTADO, Христос Пападопулос (Гърция) за LARSEN C, Марко да Силва Ферейра (Португалия) за CARCAÇA и Кайл Ейбрахам (САЩ) за An Untitled Love.

Две от творбите - LARSEN C на Христос Пападопулос, който с минимализъм и стилизирана естетика превръща танца в медитация, и CARCAÇA на звездата от Португалия Марко да Силва Ферейра с експлозивна смес от клубни и градски танци - са представяни в Пловдив още през 2021 и 2023 г.

През 2025 г. One Dance Festival ще копродуцира и ще покаже премиерно новите творби на Лиа Родригес, наричана жената – танц на Бразилия заради нейната изключителна 40-годишна кариера - BORDA на 7 юни, и на Христос Пападопулос - "Моята Свирепа Невежа Стъпка" на 30 май в ДК “Борис Христов” - Пловдив.

Така трима от четиримата финалисти за дебютното издание на международната танцова награда Rose са копродуцирани от One Dance Festival, което е признание за визията и качеството в артистичната селекция на фестивала и подкрепата на автентични и дръзки творци към големите световни сцени.

Лондонския театър Sadler's Wells е културно средище с повече от 300-годишна история. В него се показва целогодишно съдържание от областта на съвременните изпълнителски изкуства.

Тази година знаковият световен театър за първи път основава двугодишна международна танцова награда, която да подкрепи творците с най-отчетливи гласове и най-безкомпромисни изпълнения от цял свят.

Победителят ще бъде избран от жури от петима съдии. Това са: танцовият теоретик и практик проф. Кристофър Банерман (председател), певицата и музикант Пи Джей Харви, актрисата и продуцент Картика Наир, хореографът и сценограф Дейм Арлийн Филипс и д-р Самюъл Рос, моден дизайнер и артистичен директор на London Design Bienalle 2025.

Журито ще присъди и още една награда за артист с максимум 10-годишна кариера – Bloom Prize. Нейният носител ще получи премия от 15 000 паунда, а за призьора на Rose Prize сумата ще е 40 000 паунда.

Номинираните хореографи

Лиа Родригес (Бразилия) има 40-годишна кариера на танцов артист и хореограф между водещите театри в Париж и фавелата Маре в Рио де Жанейро - един от най-бедните региони в родината ѝ. Нейният танцов активизъм и смели послания срещу класовото неравенство, бедността, унищожаването на природата и репресивните режими ѝ печелят широко признание. Именно в Маре и с участието на танцьори от гетото с различни тела и умения тя създава спектакъла ENCANTADO, който предизвиква фурор по световните сцени. Новият ѝ спектакъл BORDA, копродукция на One Dance, ще гледаме 7 юни 2025 в Пловдив.

Христос Пападопулос (Гърция) е номиниран за LARSEN C, който One Dance показа в Пловдив през 2021 г. Спектакълът наложи почерка на Пападопулос, че малкото е повече - и го превърна в едно от най-изявените и оригинални имена от новото артистично поколение не само в Гърция, но и в цяла Европа. Изчистени движения, оскъдна сценография и прецизна работа с жестове превръщат LARSEN C в творба - съзерцание. На 30 май в Пловдив ще бъде представен новият му и доста по-различен спектакъл МОЯТА СВИРЕПА НЕВЕЖА СТЪПКА, копродукция на Оne Dance.

Марко да Силва Ферейра (Португалия) е номиниран за спектакъла си CARCAÇA, копродукция на One Dance), който гледахме в Пловдив през 2023 г. Ферейра e от най-изтъкнатите таланти на Португалия, известен с вплитането на хип-хоп, стрийт и градски танци на танцовата сцена. Неговите динамични, експлозивни и сложни хореографии често отправят послания за приемане и толерантност.

Кайл Ейбрахам е американски хореограф и активист за правата на човека, в чиято работа се смесва ЛГБТ активизъм и борба срещу расизма.

За наградите

Британските медии също отделят предварително внимание на наградите. The Guardian ги определи като "танцов отговор на награда Turner". Forbes написа, че тази двугодишна награда за нови танцови творби отвъд стилове и жанрове представя "някои от най-изобретателните и смели хореографи по света, работещи днес".

Сър Алистър Спалдинг, артистичен директор и съизпълнителен директор на Sadler's Wells, заяви по-рано:

"Номинациите са предложени от експерти от седем географски ширини, а финалната селекция отразява този интернационализъм и разнообразието на танцовата форма. Искаме наградата да разшири границите на това изкуство, да предизвика разговори и да насърчи експериментите. Бихме искали наградата "Rose" да направи за танца това, което наградата "Turner" направи за визуалните изкуства, а "Booker" - за литературата".

One Dance Festival

One Dance Festival е най-големият форум на Балканите, изцяло посветен на съвременната танцова сцена, и от първото си издание през 2008 г. досега е представил творбите на стотици артисти и компании от цял свят.

От 5 години фестивалът копродуцира таланти от цял свят, чиито спектакли стремглаво покоряват международните сцени, печелят награди и световно признанание. Досега двама от копродуцираните от фестивала български артисти - Деян Георгиев и колектива Тревога с Неда Ружева - са селектирани от престижната мрежа Aerowaves.

One Dance Festival е сред инициаторите на Dance Festivals Network Europe - организация, която ще работи за нови модели за развитие и подкрепа на съвременния танцов сектор. Новата коалиция, със седалище в Амстердам, обединява 23 фестивала от 22 държави от Европа, надграждайки ядрото - основатели на Big Pulse Dance Alliance, първият съюз на 12 влиятелни танцови фестивали и организации за създаване на европейско съдържание чрез копродуциране на артисти, обучение и мобилност.