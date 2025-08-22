Българската двуеврова монета ще е като сегашната от 2 лева

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард приветства дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро. От нейната презентация стана видно, че монетата копира по дизайн настоящата българска монета от 2 лева с образа на Паисий Хилендарски. Това се отнася и за представената преди време от Лагард едноеврова българска монета, която също като еднолевовата ще е с образа на Иван Рилски.
Тази прилика обаче може да доведе до объркване в периода, в който и с двете валути ще могат да се правят разплащания, обръщат внимание бдителни наблюдатели.
"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро", посочва Лагард.
Президентът на ЕЦБ отбелязва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава поглед към националната страна на монетата, избрана от Българската народна банка (БНБ).
"Дизайнът е подобен на този на монетата от 2 лева и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", добавя Лагард.
Приветствието на президента на ЕЦБ идва след като на 13 август тази година в сходна публикация във "Фейсбук" тя представи дизайна на българската евромонета с номинал от 1 евро, която включва изображението на Св. Иван Рилски.
Какво е изобразено на българската национална страна на монетата от 2 евро?
На националната страна на българската евромонета ще бъде изобразен Св. Паисий Хилендарски, народен будител, духовник и автор на "История славянобългарска“. Монетата ще съдържа кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз, надписът "БЪЛГАРИЯ“, изписан на кирилица, надписът "ЕВРО“ също изписан на кирилица и годината на емитиране. По гурта на монетата ще бъде изписано два пъти "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" – изправено от едната страна и обърнато от другата.
