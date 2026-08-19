Българската GullivAir започва от есента редовни полети от София до Банкок, Пукет и Малдивите

Българската авиокомпания GullivAir стартира от началото на ноември редовни сезонни полети от София до Банкок, Пукет и Малé на Малдивите. Билетите вече са в продажба на официалния сайт на превозвача, а цените започват от 450 евро в посока.

С новата програма GullivAir засилва присъствието си при далечните полети от България и предлага директен достъп до три от най-търсените зимни дестинации в Азия и Индийския океан, предаде специализираният сайт TravelRadar.

Полетите ще се изпълняват с Airbus A330-200, а голямото предимство за пътниците е възможността да стигнат до крайната си дестинация без смяна на самолет в Истанбул, Доха, Дубай или друг международен хъб.

Новата програма е естествено продължение на опита на GullivAir при полетите на дълги разстояния.

София – Малé от 7 ноември

Полетите между София и Малé започват на 7 ноември 2026 г.

Заминаванията от София ще бъдат всяка събота, а обратните полети от Малдивите ще се изпълняват в петък. Програмата продължава до 26 март 2027 г.

Началната цена е 450 евро за еднопосочен билет в Economy Light.

София – Пукет се завръща за нов сезон

Полетите между София и Пукет започват на 5 ноември 2026 г.

От София ще се лети в четвъртък, а обратните полети от Пукет ще бъдат в неделя. Последният полет от сезонната програма е предвиден за 21 март 2027 г.

Билетите започват от 490 евро в посока в Economy Light.

Това ще бъде втори пореден зимен сезон, в който GullivAir предлага връзката между София и Пукет.

София – Банкок с два полета седмично

Сред най-интересните акценти в новата програма е Банкок.

Полетите започват на 5 ноември 2026 г., като заминаванията от София са планирани в четвъртък и петък.

В обратна посока ще се лети в петък и събота, а програмата продължава до 26 март 2027 г.

Началната цена е 458 евро за еднопосочен билет в Economy Light.

Банкок е не само самостоятелна туристическа дестинация, а и един от най-големите транспортни центрове в региона. Това позволява маршрутът да бъде използван и като отправна точка към други части на Тайланд, както и към Виетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур и Индонезия.