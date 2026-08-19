Българската GullivAir започва от есента редовни полети от София до Банкок, Пукет и Малдивите

Българската авиокомпания GullivAir стартира от началото на ноември редовни сезонни полети от София до Банкок, Пукет и Малé на Малдивите. Билетите вече са в продажба на официалния сайт на превозвача, а цените започват от 450 евро в посока.
С новата програма GullivAir засилва присъствието си при далечните полети от България и предлага директен достъп до три от най-търсените зимни дестинации в Азия и Индийския океан, предаде специализираният сайт TravelRadar.
Полетите ще се изпълняват с Airbus A330-200, а голямото предимство за пътниците е възможността да стигнат до крайната си дестинация без смяна на самолет в Истанбул, Доха, Дубай или друг международен хъб.
Новата програма е естествено продължение на опита на GullivAir при полетите на дълги разстояния.
София – Малé от 7 ноември
Полетите между София и Малé започват на 7 ноември 2026 г.
Заминаванията от София ще бъдат всяка събота, а обратните полети от Малдивите ще се изпълняват в петък. Програмата продължава до 26 март 2027 г.
Началната цена е 450 евро за еднопосочен билет в Economy Light.
София – Пукет се завръща за нов сезон
Полетите между София и Пукет започват на 5 ноември 2026 г.
От София ще се лети в четвъртък, а обратните полети от Пукет ще бъдат в неделя. Последният полет от сезонната програма е предвиден за 21 март 2027 г.
Билетите започват от 490 евро в посока в Economy Light.
Това ще бъде втори пореден зимен сезон, в който GullivAir предлага връзката между София и Пукет.
София – Банкок с два полета седмично
Сред най-интересните акценти в новата програма е Банкок.
Полетите започват на 5 ноември 2026 г., като заминаванията от София са планирани в четвъртък и петък.
В обратна посока ще се лети в петък и събота, а програмата продължава до 26 март 2027 г.
Началната цена е 458 евро за еднопосочен билет в Economy Light.
Банкок е не само самостоятелна туристическа дестинация, а и един от най-големите транспортни центрове в региона. Това позволява маршрутът да бъде използван и като отправна точка към други части на Тайланд, както и към Виетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур и Индонезия.
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3 коментара
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А уж същите тези за пореден път щяха да пускат директни полети до САЩ!!! Безумие да нямаме директни полети до САЩ при положение колко българи живеят и работят там.....срамно
А тази новина от октомври 2025 г. спомняме ли си я?!: "Българският авиопревозвач GullivAir е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от Летище София през април 2026 година":))
И какво се оплакват от НАП? Кандидатите за данъчна ревизия на крака им идват.