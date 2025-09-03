Българската военна флотилия втора ръка се разраства, но oще няма подводница

Разговорите с Белгия и Нидерландия Военноморските сили (ВМС) на България да придобият още кораби минни ловци втора ръка вървят към финализиране, съобщи вицеадмирал Митко Петев, съветник на президента по военната сигурност.

Той посочи, че преговорите са в прерогативите на командването на военния флот и министерството на отбраната.

България има дългогодишна практика да придобива кораби втора ръка. Купува ги на символична, политическа, цена, след което ги ремонтира и модернизира. От години българските военни искат да придобият и подводница по този модел, но засега това не се случва.

За последно се преговаряше с Италия за над 30-годишни подводници, но няма информация дали процесът се е придвижил напред.

Като съветник на върховния главнокомандващ информацията ми е, че разговорите са към финализиране, посочи Петев.

Според него придобиването на минни ловци е стъпка, необходима и навременна.

Не може да се прави разлика между военно, търговско, цивилно или рибарско корабоплаване, коментира вицеадмиралът, цитиран от БТА.

По думите му на море всички са моряци и трябва да плават в сигурни води.

Затова е от изключително значение да бъде гарантирана свободата на корабоплаването, тъй като 90 процента от товарите по света се движат по море, каза вицеадмиралът.

По думите му построяването на двата нови многофункционални кораба във Варна е принос към българската индустрия и е един от малкото проекти, които имат пряко положително икономическо влияние върху благосъстоянието на страната.

Той посочи, че има планове корабостроителната програмата на ВМС да бъде продължена, но “въпросът е да се избере правилният момент“.

България ще има два нови кораба, построени от германската компания "Люрсен" и българската "Делфин".

Договорът бе на стойност около 1 млрд. лева, но в него не влизат боеприпасите за двата кораба и друго оборудване, така че вероятно ще стигне около 2 млрд. лева.

Двата нови кораба ще се казват "Храбри" и "Смели".