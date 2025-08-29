Български играч е изхвърлен от тениса заради залагане на мачове

Българският състезател Симон Иванов е изхвърлен от тениса за пет години и трябва да плати глоба от 25 хиляди долара за нарушения на антикорупционната програма, съобщава Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIA).

25-годишният Иванов бе признат за виновен, че е залагал над 196 хиляди евро на мачове между февруари и октомври 2022.

Той е отказал да се яви на изслушването по случая си. Българинът е достигал до 598 място в ранглистата на АТП през 2023 г.

Срокът на санкцията е увеличен с допълнителни 12 месеца поради "заплашителното" поведение на играча по време на арбитражния процес.

В позицията се казва, че Иванов е бил разпитван четири пъти между 2022 и 2024, като са включени и писмени изисквания за анализ на мобилните устройства на състезателя, като част от разследването за възможни корупционни практики.

По време на периода на лишаване от права, който изтича на 14 август 2030, на Иванов е забранено да играе, да тренира или да присъства на каквото и да е тенис събитие, разрешено или санкционирано от членовете на ITIA (ATP, ITF, WTA, Тенис Австралия, Френска федерация по тенис, Уимбълдън и USTA) или която и да е национална асоциация.

От началото на годината (ITIA) е наказала повече от 15 тенисисти, които са предимно от най-ниското ниво на професионалния тур.

От Българската тенис федерация излязоха с позиция относно наказанието на родния състезател Симон Антони Иванов.

"Българската федерация по тенис желае да заяви, че винаги е подкрепяла усилията за борба с манипулирането на мачове и състезания“, се казва в позицията.

“БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с право прилагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики", твърди федерацията.