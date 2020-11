Български консорциум спечели проект за онлайн обучения в Грузия за 23.5 млн. долара

Консорциум между "Спейс Кад" и "Ню Харайзънс България", част от най-голямата независима компания за ИТ обучения в света, спечели проект за онлайн обучения в Грузия за 23.5 млн. долара, съобщиха от обединението.

Пилотният проект - "Грузинска национална екосистема за иновации" (GENIE) се финансира от Световната банка и се осъществява под егидата на Агенцията за иновации и технологии в Грузия (GITA).

Една от основните му цели е да подобри дигиталните умения и грамотност на стотици хора в Грузия.

Търгът за проекта е бил отворен за участници от цял свят. Българският консорциум е избран между кандидати от САЩ, Индия, Чехия, Украйна и редица други страни.

Проектът GENIE стартира през 2016 г. с идеята и амбицията да увеличи иновационните дейности в Грузия и да подпомогне развитието на цифровата икономика в страната.

С тази цел до 2021 г. се планира създаването на обществени центрове, които да предоставят достъп до интернет на социално незащитени семейства и представители на малкия бизнес, както и редица активности с цел насърчаване и развитие на дигиталните умения и грамотност на предприемачите.

Обученията, организирани от българския консорциум, ще бъдат безплатни за участниците, като целта е първоначално да бъдат обучени 500 души, а на следващ етап още 2500.

Всички грузински граждани могат да кандидатстват, подавайки автобиография на сайта на проекта. След първоначална селекция и последващо интервю ще бъдат подбрани кандидатите, които след преминаване на обучение могат да издържат успешно официален сертификационен изпит.

Обединени от общата цел и в партньорство с GITA, Банката на Грузия и акселераторът 500 Startups допълнително предоставят 2.1 млн. долара на над 70 стартиращи компании.

"Проектът има амбициозни цели и сме развълнувани, че имаме възможност да бъдем част от него. Извън пределите на България сме реализирали обучения в Африка, Източна и Западна Европа, САЩ, но Грузия е различен пазар. Виждаме, че организаторите подхождат с ентусиазъм и готовност за съдействие. Изключително сме щастливи за възможността, която се открива пред нас, и вярваме, че не само ще оправдаем високите очаквания, но и ще ги надхвърлим." Това казват Николай Пенев, изпълнителен директор на "Ню Харайзънс България", и Бальо Динев, изпълнителен директор на "Спейс Кад".

Компаниите от консорциума имат богат опит на пазара и отговарят на всички изисквания, което ги прави предпочитан избор за партньор в оспорвания търг за проект за онлайн обучения.

Критериите към доставчика са изключително високи и строги, като най-голяма тежест имат опитът на инструкторите и доставчика, референции за предходни проекти, качеството на предложения план за изпълнение - подход и методология, реалистичен работен план, балансиран екип с подходящия микс от умения.

"Спейс Кад" ООД доставя софтуерни инженерни решения на производствени и развойни компании от 1996 г.-, търсещи ръст на конкурентната способност чрез високоефективни работни процеси. Тя е част от "Давид Холдинг" АД - ИТ компания, разработчик и доставчик на софтуерни решения и услуги за нуждите на държавната и общинска администрация, индустрията, енергетиката и доставчиците на услуги.

"Ню Харайзънс България" (New Horizons Bulgaria) е учебен център за ИТ и бизнес обучения с повече от 18 години история, над 37 000 обучени курсисти, както и 32 международни и национални награди. Областите на обучение са: Project management, Programming in HTML5/CSS/JavaSscript, C #, C/C ++, Python, PHP, Java, Node.js, Android and iOS Development, Game Development, UX/UI Design, Software Testing, Microsoft, Cisco®, Blockchain & Cryptocurrency, Information Security, Web Application Security, CAD/CAM/CAE, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics, DevOps.