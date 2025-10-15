Български MиГ 29 и гръцки F-16 тренират реакция при навлизане на чужди самолети (видео)

Военновъздушните сили на България и Гърция проведоха общо авио учение "Green Bridge 2025" за усъвършенстване на охраната и контрола на въздушното пространство.

Съвместната мисия по "Air Policing" бе извършена с екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база и F-16 от Военновъздушните сили на Гърция, които оперираха от базовите си летища.

Ролята на отклонил се от полетния план самолет изпълни гръцки военно-транспортен Embraer EMB-145.

Дежурните изтребители изпълниха успешно всички процедури, свързани с провеждането на презгранични операции. Те съпроводиха "нарушителя" и го насочиха за кацане на заповядано летище.

Летателното учение "Green Bridge" е ежегодна тренировка на Военновъздушните сили на България и Гърция, която помага за повишаване подготовката на бойните пилоти от двете страни за изпълнение на задачи по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство.