 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Български MиГ 29 и гръцки F-16 тренират реакция при навлизане на чужди самолети (видео)

2 коментара
Сн. ВВС
Военновъздушните сили на България и Гърция проведоха общо авио учение "Green Bridge 2025" за усъвършенстване на охраната и контрола на въздушното пространство.
 
Съвместната мисия по "Air Policing" бе извършена с екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база и F-16 от Военновъздушните сили на  Гърция, които оперираха от базовите си летища. 
 
Ролята на отклонил се от полетния план самолет изпълни гръцки военно-транспортен Embraer EMB-145.
 
Дежурните изтребители изпълниха успешно всички процедури, свързани с провеждането на презгранични операции. Те съпроводиха "нарушителя" и го насочиха за кацане на заповядано летище. 
 
Летателното учение "Green Bridge" е ежегодна тренировка на Военновъздушните сили на България и Гърция, която помага за повишаване подготовката на бойните пилоти от двете страни за изпълнение на задачи по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство. 
 

Ключови думи

МиГ 29 Ф-16 военновъздушни сили
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. F16
    #2

    Още не са приети на въоръжение, сигурно след 2 години.

  2. Milenca
    #1

    За Ф-16 има ли пилоти? Май няма!?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни