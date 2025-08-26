"Български пощи" временно спира приемането на пратки за САЩ

"Български пощи" временно спира приемането на всички пратки за САЩ от днес.

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

От "Български пощи" обявиха, че ще информират своите клиенти при промяна в ситуацията.

Миналата седмица от държавната компания обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и се разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

Редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон.