Български съкровища са част от изложбата "Първите владетели на Европа" в Ню Йорк

До 19 февруари 2023 г. в Институтът за изследване на древния свят в Ню Йорк може да бъде видяна изложбата "Първите владетели на Европа" под слогана "Ритуал и памет: Древните Балкани и отвъд тях". Показаните артефакти са от 11 страни.

Сред най-ценните експонати са и българските от съкровищницата на Националния исторически музей и регионалните исторически музеи в Русе и Варна.

Българското участие от 32 експоната, запазили духа на народите, населяващи земите на България и Югоизточна Европа в ранните епохи на развитие на цивилизациите, е осъществено с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

"ПЪРВИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ НА ЕВРОПА" е ексклузивна пътуваща изложба. Oт септември 2022 г. до януари 2025 г. международната изложба ще бъде в три от най-престижните музейни институции в Северна Америка – Института за изучаване на древния свят към Нюйоркския университет (Institute for the Study of the Ancient World), Музея „Фийлд“ (Field Museum) в Чикаго и Канадския исторически музей в Гатино, Квебек (Canadian Museum of History).

Очаква се близо 750 000 посетители да разгледат изложбата с българско участие по време на обиколката ѝ в Северна Америка.