Български, турски и румънска компания спечелиха търг за 2.5 млрд. евро за метрото в Букурещ

Две от най-големите български строителни компании - "Трейс Груп Холд" и "Джи Пи Груп" заедно с турската "Доуш" са определени за изпълнители на единия от участъците на метрото в Букурещ. За другия е избран румънско-турски консорциум.
Става въпрос за продължението на линията на метрото М4, която трябва да свърже северната жп гара с южната жп гара в румънската столица. Общо по трасето с дължина от 11 км ще бъдат построени 14 метростанции. Прогнозната му стойност е 2.5 милиарда евро, като средствата са безвъзмездна помощ от Европейския съюз, съобщи румънското издание economedia.ro.
"Това е сложен обект с 14 станции на метрото. Договорът за 100% безвъзмездно финансиране е 2.5 милиарда евро. Това е може би най-голямата инвестиция в Букурещ през последните години", каза районният кмет Даниел Бълуца при откриването на процедурата преди година.
Районното кметство все още не е обявило официално имената на победителите в търга, защото тече срокът за обжалване на избраните изпълнители, посочва румънското издание.
Победителите
Общо 56 компании подадоха оферти за изграждането на сложния метро участък в Букурещ. Той е продължение на линията М4 от най-голяма жп гара в Румъния "Гара де Норд", обслужваща националните и международни влакове, която ще бъде свързана с южните квартали, за да стигне до жп гара "Прогресул".
Удължаването на линия М4 има за цел да подобри транспортните връзки в южните райони на Букурещ и да помогне за икономическото им развитие.
Целият участък е разделен на два лота. Единият се печели от турско-българско обединение с водещ партньор турската компания "Доуш" (Dogus Insaat Ve Ticaret A.S.) и българските "Трейс Груп Холд" (Trace Group Hold) и "Джи Пи Груп" (GP Group JSC), съобщи електронното румънски издание Economedia.ro. Те ще направят участъка от "Гара де Норд" до Площада на героите.
"Трейс" има опит в Румъния, след като вече построи 30 км участък от магистралата А7 Плоещ - Бузъу, който предстои да бъде пуснат този месец. Турската компания "Доуш" също има опит в изпълнението на инфраструктурни обекти в Румъния. За третия участник в обединението - българската "Джи Пи Груп", това ще бъде първи обект в северната ни съседка. И трите фирми имат голям опит със строителството на метрото в София, като в момента участват в разширението, което минава през кварталите "Слатина" и "Гео Милев" и ще стигне до бул. "Цариградско шосе" при спортната зала.
Подизпълнители в турско-българския консорциум са: Yuksel Proje A.S., Sixense Solutions SRL, Geostud SRL, Total Business Land Proiect SRL и Национален исторически музей на Румъния.
Другият участък от линията на метрото М4 в Букурещ се печели от обединение начело с румънската компания "Ербасу" (Erbașu) и турската "Гюлермарк" (Gulermark), посочва economedia.ro.
Миналата седмица районното кметство е определило компанията Tecnic Consulting за победител в конкурса за надзор на строителните дейности по 11-километровия участък на метрото.
Строителството
Ако няма обжалване на класирането, плановете са договорите да бъдат подписани до края на годината. Компаниите ще имат 8 месеца за проектиране на трасето. Самото строителство се очаква да тръгне най-рано догодина. Срокът за изпълнение на обекта е 5 години. Продължението на метролиния 4 трябва да е готово до края на 2030 г., тъй като финансирането е осигурено по програма "Транспорт" 2021 - 2027 г.
Метрото в Букурещ е основна част от градския транспорт в румънската столица. Официално е открито на 16 ноември 1979 г. и има 5 действащи линии (M1, M2, M3, M4, M5) с обща дължина от 78 км със 62 станции.
Към момента метролиния M4 е дълга 7.44 км и свързва "Гара де Норд" (Gara de Nord) със станция "Стръулещи" (Străulești), като първата част от линията е открита през 2000 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.