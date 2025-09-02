Български, турски и румънска компания спечелиха търг за 2.5 млрд. евро за метрото в Букурещ

Две от най-големите български строителни компании - "Трейс Груп Холд" и "Джи Пи Груп" заедно с турската "Доуш" са определени за изпълнители на единия от участъците на метрото в Букурещ. За другия е избран румънско-турски консорциум.

Става въпрос за продължението на линията на метрото М4, която трябва да свърже северната жп гара с южната жп гара в румънската столица. Общо по трасето с дължина от 11 км ще бъдат построени 14 метростанции. Прогнозната му стойност е 2.5 милиарда евро, като средствата са безвъзмездна помощ от Европейския съюз, съобщи румънското издание economedia.ro.

"Това е сложен обект с 14 станции на метрото. Договорът за 100% безвъзмездно финансиране е 2.5 милиарда евро. Това е може би най-голямата инвестиция в Букурещ през последните години", каза районният кмет Даниел Бълуца при откриването на процедурата преди година.

Районното кметство все още не е обявило официално имената на победителите в търга, защото тече срокът за обжалване на избраните изпълнители, посочва румънското издание.

Победителите

Общо 56 компании подадоха оферти за изграждането на сложния метро участък в Букурещ. Той е продължение на линията М4 от най-голяма жп гара в Румъния "Гара де Норд", обслужваща националните и международни влакове, която ще бъде свързана с южните квартали, за да стигне до жп гара "Прогресул".

Удължаването на линия М4 има за цел да подобри транспортните връзки в южните райони на Букурещ и да помогне за икономическото им развитие.

Целият участък е разделен на два лота. Единият се печели от турско-българско обединение с водещ партньор турската компания "Доуш" (Dogus Insaat Ve Ticaret A.S.) и българските "Трейс Груп Холд" (Trace Group Hold) и "Джи Пи Груп" (GP Group JSC), съобщи електронното румънски издание Economedia.ro. Те ще направят участъка от "Гара де Норд" до Площада на героите.

"Трейс" има опит в Румъния, след като вече построи 30 км участък от магистралата А7 Плоещ - Бузъу, който предстои да бъде пуснат този месец. Турската компания "Доуш" също има опит в изпълнението на инфраструктурни обекти в Румъния. За третия участник в обединението - българската "Джи Пи Груп", това ще бъде първи обект в северната ни съседка. И трите фирми имат голям опит със строителството на метрото в София, като в момента участват в разширението, което минава през кварталите "Слатина" и "Гео Милев" и ще стигне до бул. "Цариградско шосе" при спортната зала.

Подизпълнители в турско-българския консорциум са: Yuksel Proje A.S., Sixense Solutions SRL, Geostud SRL, Total Business Land Proiect SRL и Национален исторически музей на Румъния.

Другият участък от линията на метрото М4 в Букурещ се печели от обединение начело с румънската компания "Ербасу" (Erbașu) и турската "Гюлермарк" (Gulermark), посочва economedia.ro.

Миналата седмица районното кметство е определило компанията Tecnic Consulting за победител в конкурса за надзор на строителните дейности по 11-километровия участък на метрото.

Строителството

Ако няма обжалване на класирането, плановете са договорите да бъдат подписани до края на годината. Компаниите ще имат 8 месеца за проектиране на трасето. Самото строителство се очаква да тръгне най-рано догодина. Срокът за изпълнение на обекта е 5 години. Продължението на метролиния 4 трябва да е готово до края на 2030 г., тъй като финансирането е осигурено по програма "Транспорт" 2021 - 2027 г.

Метрото в Букурещ е основна част от градския транспорт в румънската столица. Официално е открито на 16 ноември 1979 г. и има 5 действащи линии (M1, M2, M3, M4, M5) с обща дължина от 78 км със 62 станции.

Към момента метролиния M4 е дълга 7.44 км и свързва "Гара де Норд" (Gara de Nord) със станция "Стръулещи" (Străulești), като първата част от линията е открита през 2000 г.