Български учени започват задълбочени проучвания на причините за аутизма

Бавно, с малки стъпки, година след година, разработка след разработка, с много отдаденост, започваме да разкриваме какви са причините за аутизма. Това каза в понеделник проф. Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет при откриването на новия "Център с лаборатория за изследване на аутизма". В него ще се изясняват причините за възникването на аутизма, ще се консултират семейства с деца с аутизъм и ще се разработват персонализирани стратегии за лечение.
"Откриването на Центъра с лаборатория за изследване на аутизма" има общественозначим принос в консултирането и работата с деца с разстройства от аутистичния спектър. Това начинание допълва дългогодишната ми работа и разработки, свързани с причините за аутизма", обясни Замфиров.
В България не се води статиска нито за децата, нито за възрастните с аутизъм. Онова, което става ясно от данни на Unicef е, че между 10% и 20% от децата в световен мащаб не следват типичен път на развитие и изпитват различни затруднения. У нас за учебната 2022/2023 г. броят на децата със специални образователни потребности в училищата и детските градини е бил малко над 24 000.
Професор Замфиров ръководи екип от специалисти, който извършва проучванията на механизмите на проява на разстройствата от аутистичния спектър. Този екип е ангажиран и с активностите на лабораторията към центъра. Специалисти от ФНОИ ще отговарят и за работата на консултативните кабинети, в които ще се провежда психологично и логопедично консултиране на деца с аутизъм.
"Центърът с лаборатория за изследване на аутизма" се открива след ремонт на сградата през летния сезон. Сградата е на две нива, като на първото ниво се помещават консултативните кабинети, а на второто – лабораторията.
Лабораторията е оборудвана с базова висококачествена апаратура. По отношение на изследването на аутизма, там ще се извършват неинвазивни генетични изследвания и изследвания на клетъчно ниво на молекулни механизми, които засягат развитието на симптомите на аутизма.
По-рано тази година деканът на факултета, заедно с екипа си, публикува няколко важни изследвания по темата. Резултатите от едното проучване силно подкрепят хипотезата за генетичната основа на аутизма и отварят нови възможности за персонализирана медицина, ранна диагностика и насочени терапии.
Другите две изследвания насочват вниманието към негенетичните причини за аутизма, а именно ролята на периодичните промени в слънчевата активност върху честотата на проявата на аутизма в човешката популация и някои инфекциозни причинители, които водят до невровъзпаление и развитие на симптоматика, копираща тази на аутизма.
Лабораторията на новия център ще бъде база за бъдещи научни проекти, сътрудничества между различни научни направления и международни партньорства. В нея ще бъдат привлечени млади изследователи, а студенти и докторанти ще могат да я използват за придобиване на практически опит.
