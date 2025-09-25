Български умни устройства за дома стъпват на пазара в Парагвай

Български умни устройства за лесно и отдалечено управление на дома и бизнес процесите, които пестят енергия, навлизат на пазара в Парагвай след сделка на производителя им - технологичнато компания Shelly Group, която е и водещ европейски производител на подобни системи и компанията NewZone – утвърден дистрибутор и ексклузивен реселър на Apple iPhone в Парагвай.
Това е важен етап в разширяването на българската компания в Латинска Америка, посочва се в съобщението ѝ.
"ъс сътрудничеството с дистрибутор като NewZone, Shelly засилва глобалното си присъствие и укрепва дългосрочната си стратегия за растеж", коментира главният търговски директор на Shelly, Мирче Атанасовски.
Чрез партньорството, парагвайските потребители ще получат достъп до иновативни IoT решения и умни устройства, които улесняват управлението на дома и офиса и спомагат за по-висока енергийна ефективност. Компанията работи както в сегмента B2C, така и B2B.
Shelly Group, основана в България, вече присъства на повече от 100 пазара с над 26.5 млн. продадени устройства. Фирмата има офиси в седем държави – включително САЩ, Китай, Германия и Нидерландия – и е сред малкото български компании, които се търгуват както на Българската фондова борса, така и на Франкфуртската фондова борса.
С този ход Shelly влиза в регион, който все повече залага на дигитализация и умни технологии, като амбицията е да се затвърди като значим играч на южноамериканския пазар.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.