Български умни устройства за дома стъпват на пазара в Парагвай

Български умни устройства за лесно и отдалечено управление на дома и бизнес процесите, които пестят енергия, навлизат на пазара в Парагвай след сделка на производителя им - технологичнато компания Shelly Group, която е и водещ европейски производител на подобни системи и компанията NewZone – утвърден дистрибутор и ексклузивен реселър на Apple iPhone в Парагвай.

Това е важен етап в разширяването на българската компания в Латинска Америка, посочва се в съобщението ѝ.

"ъс сътрудничеството с дистрибутор като NewZone, Shelly засилва глобалното си присъствие и укрепва дългосрочната си стратегия за растеж", коментира главният търговски директор на Shelly, Мирче Атанасовски.

Чрез партньорството, парагвайските потребители ще получат достъп до иновативни IoT решения и умни устройства, които улесняват управлението на дома и офиса и спомагат за по-висока енергийна ефективност. Компанията работи както в сегмента B2C, така и B2B.

Shelly Group, основана в България, вече присъства на повече от 100 пазара с над 26.5 млн. продадени устройства. Фирмата има офиси в седем държави – включително САЩ, Китай, Германия и Нидерландия – и е сред малкото български компании, които се търгуват както на Българската фондова борса, така и на Франкфуртската фондова борса.

С този ход Shelly влиза в регион, който все повече залага на дигитализация и умни технологии, като амбицията е да се затвърди като значим играч на южноамериканския пазар.