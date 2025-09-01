Български вицепремиер на военен парад в Пекин редом с Путин и Ким Чен-ун

Делегация на "БСП - Обединена левица", водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, е на официално посещение в Китай по покана на Китайската комунистическа партия, информираха в понеделник от БСП.

Заедно с него в делегацията са заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

Всички те ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война, е посочено в съобщението на БСП.

Чужди лидери, сред които руският президент Владимир Путин и севернокорейският Ким Чен-ун, също ще са на военния парад в Пекин, отбелязващ официалната капитулация на Япония по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското външно министерство.

На събитието ще присъстват 26 чуждестранни държавни и правителствени ръководители, заяви заместник-министърът на външните работи Хон Лей. Ще са и президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Индонезия Прабово Субианто и председателят на Народното събрание на Южна Корея У Уон-шик.

На парада ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия.

Посещение в Шандун

Днес - 1 септември, българската делегация посети провинция Шандун, където се срещна с Лин У - секретар на партийния комитет на провинция Шандун и председател на Постоянния комитет на Събранието на народните представители на провинцията, Сон Джюндзай - заместник-председател на провинция Шандун, Ли Дзинфу - заместник-директор на Международния департамент "Евроазия" на Централния комитет на ККП, Джан Дзотин - заместник-генерален секретар на партийния комитет на провинцията, Чен Байуей - началник на Службата за външни работи и председател на Асоциацията за приятелство с чужди държави на провинция Шандун, Уан Лей - директор на Дирекцията на търговията и Джан Хонпу - заместник-директор на дирекцията на земеделието и селските райони.

"Благодаря за топлото посрещане. Впечатлен съм от мащабите на развитие, които виждаме в Шандун - това е ясен резултат от последователна държавна политика", заяви Атанас Зафиров по време на срещата.

България и Китай поддържат дипломатически отношения вече 75 години, като България е сред първите държави в света, признала Китайската народна република още през 1949 г., посочи той.

"Отношенията между нашата партия - Българската социалистическа партия, и Китайската комунистическа партия (ККП) също имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този устойчив и уважителен диалог", изтъкна председателят на БСП.

Атанас Зафиров акцентира върху впечатляващите резултати, постигнати от Китай под ръководството на ККП - от преодоляване на бедността и прилагането на социални политики, до изграждането на мащабна инфраструктура, модерно земеделие и развитие на високите технологии.

"Огромният опит на ККП в развитието на Китай е безценен. В БСП споделяме сходни цели - преодоляване на бедността, защита на социалната справедливост, инвестиции в инфраструктура и технологичен напредък", допълни той.

Шандун е една от трите най-развити икономически провинции в Китай, с население от над 100 милиона души и сериозен принос за общия икономически растеж на страната.

Компания за инфраструктура

Българската делегация посети и централата на инфраструктурната компания "Шандун Хай Спид" (Shandon Hi Speed), специализирана в изграждането на магистрали, мостове, многоетажни скоростни пътища и жп линии.

До този момент компанията е изградила над 10 000 км магистрали и скоростни пътища, от които над 1500 км в чужбина. Shandon Hi Speed е в топ 500 на световната класация на инфраструктурни компании.

От ръководството ѝ беше заявен ясен интерес към реализиране на проекти и в България, подобно на вече изградените обекти в Сърбия и Босна и Херцеговина. Участвала е в модернизацията на жп линията Белград - Будапеща, която е заложено да стане високоскоростна.

Задълбочаване на връзките между Китай и България

Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че има още много какво да се желае по отношение на задълбочаването на връзките между България и Китай. Той посочи, че макар България да е сред първите страни, присъединили се към инициативата "Един пояс, един път", в момента изостава в реализацията на проекти в рамките на инициативата спрямо други европейски държави като Сърбия, Унгария и Черна гора.

"Оценяваме високо опита и постиженията на китайските другари и се надявам, че това посещение, което освен партиен има и държавно-политически характер, ще допринесе за задълбочаване на търговско-икономическите отношения и реализирането на важни инфраструктурни проекти. Говорим за тях от години, но те все още чакат своята реализация - като връзката между пристанищата Пирея и Солун чрез жп линия до Видин и оттам по Дунав към Централна и Западна Европа, както и по-активното включване на България в южния коридор на транспортната жп връзка Китай - Европа", каза Паргов.

"Впечатлени сме от успехите на Китайската комунистическа партия в провинция Шандун. Те съчетават едно модерно развитие на обществото, заедно с много социални политики и с много прагматизъм. Една провинция и държава във възход, от която много може да се поучим", заяви председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров напомни, че партията му е единствената политическа сила в България, която участва активно в диалога, иницииран от ККП по инициативата "Един пояс, един път".

"Още през 2016 г. нашият изследователски екип от НПИ "Димитър Благоев" изготви подробен анализ на възможностите за България в рамките на тази инициатива. Това бе част от международен проект с участието на 12 академични институции от Централна и Източна Европа, ръководен от Централното бюро за преводи на МВнР на Китай", посочи Зафиров.

Той постави акцент и върху подмладяването на БСП. "На последните избори дадохме път на много млади хора. Най-младият депутат в българския парламент е именно от БСП. Това е резултат от целенасочени усилия за обновление и подготовка на ново поколение лидери", заяви Зафиров.

В този контекст бе обсъдена възможността за задълбочени срещи и обмяна на опит между младежките обединения на БСП и ККП.

Срещата завърши с взаимно уверение в ангажираност към развитието на двустранното сътрудничество - както на партийно, така и на икономическо и културно равнище.

В този контекст бе обсъдена и идеята за създаване на директна авиолиния между София и Пекин, която да улесни контактите, туризма и търговския обмен. Директната авиолиния между българската и китайската столица се договоря от десетина години.