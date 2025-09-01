Български вицепремиер на военен парад в Пекин редом с Путин и Ким Чен-ун

Делегация на "БСП - Обединена левица", водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, е на официално посещение в Китай по покана на Китайската комунистическа партия, информираха в понеделник от БСП.
Заедно с него в делегацията са заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.
Всички те ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война, е посочено в съобщението на БСП.
Чужди лидери, сред които руският президент Владимир Путин и севернокорейският Ким Чен-ун, също ще са на военния парад в Пекин, отбелязващ официалната капитулация на Япония по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското външно министерство.
На събитието ще присъстват 26 чуждестранни държавни и правителствени ръководители, заяви заместник-министърът на външните работи Хон Лей. Ще са и президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Индонезия Прабово Субианто и председателят на Народното събрание на Южна Корея У Уон-шик.
На парада ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия.
Посещение в Шандун
Днес - 1 септември, българската делегация посети провинция Шандун, където се срещна с Лин У - секретар на партийния комитет на провинция Шандун и председател на Постоянния комитет на Събранието на народните представители на провинцията, Сон Джюндзай - заместник-председател на провинция Шандун, Ли Дзинфу - заместник-директор на Международния департамент "Евроазия" на Централния комитет на ККП, Джан Дзотин - заместник-генерален секретар на партийния комитет на провинцията, Чен Байуей - началник на Службата за външни работи и председател на Асоциацията за приятелство с чужди държави на провинция Шандун, Уан Лей - директор на Дирекцията на търговията и Джан Хонпу - заместник-директор на дирекцията на земеделието и селските райони.
"Благодаря за топлото посрещане. Впечатлен съм от мащабите на развитие, които виждаме в Шандун - това е ясен резултат от последователна държавна политика", заяви Атанас Зафиров по време на срещата.
България и Китай поддържат дипломатически отношения вече 75 години, като България е сред първите държави в света, признала Китайската народна република още през 1949 г., посочи той.
"Отношенията между нашата партия - Българската социалистическа партия, и Китайската комунистическа партия (ККП) също имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този устойчив и уважителен диалог", изтъкна председателят на БСП.
Атанас Зафиров акцентира върху впечатляващите резултати, постигнати от Китай под ръководството на ККП - от преодоляване на бедността и прилагането на социални политики, до изграждането на мащабна инфраструктура, модерно земеделие и развитие на високите технологии.
"Огромният опит на ККП в развитието на Китай е безценен. В БСП споделяме сходни цели - преодоляване на бедността, защита на социалната справедливост, инвестиции в инфраструктура и технологичен напредък", допълни той.
Шандун е една от трите най-развити икономически провинции в Китай, с население от над 100 милиона души и сериозен принос за общия икономически растеж на страната.
Компания за инфраструктура
Българската делегация посети и централата на инфраструктурната компания "Шандун Хай Спид" (Shandon Hi Speed), специализирана в изграждането на магистрали, мостове, многоетажни скоростни пътища и жп линии.
До този момент компанията е изградила над 10 000 км магистрали и скоростни пътища, от които над 1500 км в чужбина. Shandon Hi Speed е в топ 500 на световната класация на инфраструктурни компании.
От ръководството ѝ беше заявен ясен интерес към реализиране на проекти и в България, подобно на вече изградените обекти в Сърбия и Босна и Херцеговина. Участвала е в модернизацията на жп линията Белград - Будапеща, която е заложено да стане високоскоростна.
Задълбочаване на връзките между Китай и България
Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че има още много какво да се желае по отношение на задълбочаването на връзките между България и Китай. Той посочи, че макар България да е сред първите страни, присъединили се към инициативата "Един пояс, един път", в момента изостава в реализацията на проекти в рамките на инициативата спрямо други европейски държави като Сърбия, Унгария и Черна гора.
"Оценяваме високо опита и постиженията на китайските другари и се надявам, че това посещение, което освен партиен има и държавно-политически характер, ще допринесе за задълбочаване на търговско-икономическите отношения и реализирането на важни инфраструктурни проекти. Говорим за тях от години, но те все още чакат своята реализация - като връзката между пристанищата Пирея и Солун чрез жп линия до Видин и оттам по Дунав към Централна и Западна Европа, както и по-активното включване на България в южния коридор на транспортната жп връзка Китай - Европа", каза Паргов.
"Впечатлени сме от успехите на Китайската комунистическа партия в провинция Шандун. Те съчетават едно модерно развитие на обществото, заедно с много социални политики и с много прагматизъм. Една провинция и държава във възход, от която много може да се поучим", заяви председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова.
Лидерът на БСП Атанас Зафиров напомни, че партията му е единствената политическа сила в България, която участва активно в диалога, иницииран от ККП по инициативата "Един пояс, един път".
"Още през 2016 г. нашият изследователски екип от НПИ "Димитър Благоев" изготви подробен анализ на възможностите за България в рамките на тази инициатива. Това бе част от международен проект с участието на 12 академични институции от Централна и Източна Европа, ръководен от Централното бюро за преводи на МВнР на Китай", посочи Зафиров.
Той постави акцент и върху подмладяването на БСП. "На последните избори дадохме път на много млади хора. Най-младият депутат в българския парламент е именно от БСП. Това е резултат от целенасочени усилия за обновление и подготовка на ново поколение лидери", заяви Зафиров.
В този контекст бе обсъдена възможността за задълбочени срещи и обмяна на опит между младежките обединения на БСП и ККП.
Срещата завърши с взаимно уверение в ангажираност към развитието на двустранното сътрудничество - както на партийно, така и на икономическо и културно равнище.
В този контекст бе обсъдена и идеята за създаване на директна авиолиния между София и Пекин, която да улесни контактите, туризма и търговския обмен. Директната авиолиния между българската и китайската столица се договоря от десетина години.
комунисти ново начало и nyтюпоклонници....като ги питат да обяснят участието си в продажбата на оръжия за Украйна какво ли ще отговорят?!?
Ами принуден е човека... Ако Буци не беше ангажиран с борбата с комунисти, от една страна и борбата със Свинята от друга, лично щеше да поднесе букетите на жужето и др. Си... Дипломация е, все пак... Какво лошо има човека да изпрати доверен човек?..
Хахахааа, комунягата ги поканил да строят магистрали! Ама ти пита ли Банкята, бе Насоооо! Да построят първо една козирка на Позитано 8, ама същата като в Нови Сад...и без това там сте една шепа мазни кумунисти....
Я точни данни за бройката червени терористи платени от Москва с американски долари, заради които предадоха глупака Вапцаров.
Добре,че бяха американците и Чан Кай Ши , че ако чакаха на китайските комуноиди, Източен Китай щеше бъде японско владение.
всичката им работа на наште комунисти е такава - ... nЭgЭ-pacu-йска ...
Да сте чули нещо за избитите от фашисткото правителство на Царя, партизани, ятаци , граждани , деца и т.н. , та те са 5-пъти повече от засегнатите от народната власт. Ген. Денчо Знеполски е лежал в Белене след –09.09. , там са го пазили криминалните, бил е име и те са го уважавали. Престанете с тази мантра " избитите от комунистите"!
Интересно: всички тези, събрали се да празнуват капитулацията на Япония и Германия, много обичат да карат: Toyota, Lexus, Honda, Acura, Nissan, Mercedes, BMW, Porsche, все марки на загубилите. А мАсквича (още познат като АЗЛК в Задунайска губерния) не е много популярен.
Тия комунисти управляваха с турците, с шарлатаните, а сега и с Бойко Велики. Колкото и да скачане Корнелия. ;)