Българските МиГ-ове са готови да реагират срещу руски дронове

България е усилия наблюдението на въздушното си пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов пред бТВ.

България охранява въздушното си пространство със старите съветски изтребители МиГ-29.

Самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие върху такива цели, ако се наложи, заяви военният министър.

Имали сме инциденти, в които руски военни самолети си изключваха транспондерите и ние трябваше да ги опознаваме, да вдигаме нашите изтребители или изтребителите на НАТО, каза Запрянов.

Хората да бъдат спокойни. Вземаме мерки, НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, каза министърът.

Полша вече поиска консултации съгласно Член 4 от договора за НАТО след случилото се.

Реакцията на Полша беше много адекватна, каза Атанас Запрянов.

Министърът за пореден път повтори, че има решение на Народно събрание и страната ни няма да изпраща войски в Украйна.

Атанас Запрянов каза, че не се притеснява от петия вот на недоверие срещу правителството.

Стабилността на България и наличието на работещо политически избрано правителство и парламент, и мнозинство в този парламент, са ключови за отбраната на страната, каза Запрянов.