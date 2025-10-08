Българските учители са доволни от професията си, но не дотам от заплатите си

Учителите в българската образователна система са все по-доволни от професията си и условията на труд, но все още немалка част от тях не са удовлетворени от заплащането си, става ясно от проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), провело се сред учители в 55 държави по света, сред които и България.
Цели 96% от българските учители са удовлетворени от професията си, което е по-високо от средното за държавите от ОИСР – 89%, но все пак имат резерви към заплащането си, където доволните от възнагражденията си са 65% от преподавателите.
През март минималната учителска заплата стана 2131 лв. Броят на доволните от заплатите си учители обаче е нараснал с почти двойно от 2018 г. насам. Тогава удовлетворени от възнагражденията си са били само 30% от учителите. Що се отнася до условията на труд – делът на доволните преподаватели в България е 81% при средно 68% за страните от ОИСР.
Професията става все по-престижна
Забелязва се тенденцията учителите в селата да са също толкова удовлетворени от работата си, колкото и тези в града. Професията пък се възприема за все по-престижна сред практикуващите я.
42% от педагозите смятат, че професията им е ценена от обществото. Това е ръст с 25% от 2018 г. насам и е двойно повече от средното ниво за ОИСР – 22%.
Увеличава се и подкрепата в училищната среда. 95% от преподавателите в класните стаи смятат, че директорите имат добри отношения с учителския състав и дават полезна обратна връзка. 90% от педагозите пък могат да разчитат на своите колеги, което създавало положителен работен климат.
Младите учители също получават сериозна подкрепа. 97% от тях работят в училища, в които се предлагат менторски програми, докато средното за ОИСР е 81%. Делът на начинаещите учители с назначен наставник също се е увеличил със 7% от 2018 г. досега. 85% от наскоро завършилите образование учители оценяват високо подготовката си, докато средното ниво за ОИСР е 75%.
Преподавателите изпитват и все по-малко стрес в сравнение с международните си колеги. Средното ниво за ОИСР е 19%, докато с повече стрес в работата си се сблъскват 17% от българските учители.
Предизвикателствата
Най-сериозните предизвикателства са свързани със застаряването на учителския състав, необходимостта от по-широко въвеждане на дигитални иновации в образованието и дисциплината в класната стая.
В България учителите са на средна възраст 48 години, при средно за ОИСР – 45 години. Дисциплината в час остава причина за загуба на няколко минути от часа (12% от времето). Около 9% от българските учители съобщават, че губят значително време заради прекъсвания на урока от ученици – почти два пъти по-малко от средното за изследването (18%).
Учителите, които използват изкуствен интелект в работата си пък са 22% и най-често разчитат на него за подготовката на план за въвеждане на часа, обобщаване на теми и създаване на упражнения.
В проучването в България са се включили 3 629 български учители в прогимназиален етап от 210 училища . То се координира от Института по образованието към МОН и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕК
