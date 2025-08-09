Българският чай, който покори дори Япония и Великобритания

През 2006 г. в малък цех, в Панагюрище, семейството на Георги и Аксиния Триови пускат в ход първата си машина за пълнене на филтърни пакетчета с билков чай – китайска, евтина и неособено надеждна. Двайсет и пет години по-късно основаната от тях "Българска чаена компания" произвежда над 200 вида чай, експортира за Великобритания, Япония и Китай, и разполага с модерна линия за рязане и пакетиране на билки.

В портфолиото на компанията има билкови, плодови, зелени и черни, конвенционални и биосертифицирани чайове. Част от тях се продават в биоразградими пирамидки, други – в класически филтърни пакетчета с конец. Клиентите могат да поръчат и насипни смеси, включително по индивидуална рецепта. Всичко се случва в модерната производствена база в Панагюрище, където работят 40 души, а суровината идва от билкозаготвителни пунктове в цялата страна.

Аксиния Триова, инженер-химик по образование, ръководи бизнеса с двамата си синове с много вяра в качеството.

Началото

"Нашата компания има дълга предистория. Със съпруга ми се занимаваме с билки от 1994 г. (той създава бизнеса, а съпругата му го поема след смъртта му през 2020 г. - бел.ред.) Първоначално работихме с колеги, които изнасяха билки в чужбина. Впоследствие започнахме ние да изнасяме, а след това моят съпруг, с когото сме инженери, заедно със специалисти от хранително-вкусовата промишленост конструирахме линия за рязане на билки. Нещата потръгнаха и решихме да създадем собствена компания", разказва Аксиния Триова.

"Идеята ни беше да създадем по-висока добавена стойност, а не просто да изнасяме суровини за Европа и целия свят", продължава тя. Така решават да преминат към производство на чай.

Всичко това се случва в Панагюрище – там се намира сърцето на компанията: пункт за изкупуване, складове, сушилни, производствени помещения и технологична линия за преработка на билки. Заради мащабите на производството и нуждата от разнообразна суровина, фирмата работи с билкозаготвителни пунктове от цяла България. Това е не само въпрос на логистика, а и на ботаника – различните региони предлагат различни билки в по-големи количества и с по-добро качество. Компанията внася суровини от Египет, Индия, Китай и др., за да прави своите смеси.

"Най-добрият чай се получава от традиционните български билки – мащерка, мента, маточина, лайка, жълт кантарион", казва Триова. Според нея именно тези растения са най-популярни сред българските потребители, заедно с шипката. Най-продаваният продукт на пазара у нас остава класическият "букет от билки".

Личният ѝ фаворит обаче е джинджифиловият чай – напитка, която компанията започва да произвежда през 2019 г. и която вече се предлага в различни, понякога неочаквани комбинации: джинджифил с портокал, с люта мента, с ройбос, с мед и лимон, с люта чушка или жасмин. Химичното образование помага на Триова да балансира вкусовете и свойствата на отделните билки с инженерна точност.

Според Триова билковите чайове са много популярни сред българите и са част от нашите традиции. Въпреки че кафето навлезе сериозно на нашия пазар миналия век и се утвърди като една от предпочитаните топли напитки, чаят не е загубил своето място. Дори напротив, той заема все по-голям дял и повече пазари, защото има доста повече ползи за здравето от кафето, а в последните години много хора се обръщат към здравословния начин на живот.

Успехи на чуждите пазари

Въпреки че е стъпила здраво на българския пазар и присъства в почти всички търговски вериги в страната, "Българска чаена компания" отдавна гледа и отвъд границите. "Нашите чайове вече са във всички вериги в страната. Случи се така, че много бързо след като започнахме да правим чай, ни се довери голяма чуждестранна верига и доста ни помогна в това отошение. За две-три години ние завоюахме 15-20% от пазара на чай в страната", казва Триова.

Фирмата изнася продукция за Великобритания, Германия, Молдова, Китай, а нейни клиенти правят реекспорт чак до Япония. В Нидерландия компанията произвежда чай под частна марка за местен партньор — бизнес, който се развива стабилно благодарение на качеството, постоянството и адаптивността.

"Не сме се стремили на всяка цена към грандиозно разрастване, но вярваме, че когато продуктът е добър, пазарът идва сам", казва Триова. Тя подчертава, че целият този растеж е постигнат без никакви европейски субсидии или държавни помощи. Компанията не попада в обхвата на повечето европрограми заради административната класификация на дейността ѝ — пакетиране на чай и кафе. Това обаче не я е спряло.

"Всичко сме финансирали сами – с кредити и собствени средства. Рисковете бяха големи, но и оправдани", споделя тя. В момента компанията реализира над 4 милиона лева приходи годишно – предимно от износ и продажби в търговските вериги. Рекламата е сведена до минимум, а онлайн магазинът е основен канал за комуникация с крайния клиент.

Най-голямото предизвикателство за "Българска чаена компания" днес не е конкуренцията или пазарите – а хората. "Намирането на персонал е трудно", признава Аксиния Триова. Въпреки това тя е горда, че е успяла да изгради стабилен и ангажиран производствен екип. "Винаги има леки сътресения, но се наложихме като фирма, на която може да се разчита", казва тя.

Това доверие не идва случайно. Компанията не залага на най-ниската цена, а на последователното качество. "Конкуренцията е голяма, но ние разчитаме на добро качество и се стараем да не правим компромис в това отношение. Нашите цени не са най-ниските на пазара, но нашите клиети разчитат на това, че винаги получават един и същи продукт", категорична е тя.

И макар растежът понякога да е бил бавен, той никога не е спирал. Нито една година без ръст – дори и минимален. Това, според нея, е сигурен знак, че бизнесът върви по правилния път.