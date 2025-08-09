Българският чай, който покори дори Япония и Великобритания

През 2006 г. в малък цех, в Панагюрище, семейството на Георги и Аксиния Триови пускат в ход първата си машина за пълнене на филтърни пакетчета с билков чай – китайска, евтина и неособено надеждна. Двайсет и пет години по-късно основаната от тях "Българска чаена компания" произвежда над 200 вида чай, експортира за Великобритания, Япония и Китай, и разполага с модерна линия за рязане и пакетиране на билки.
В портфолиото на компанията има билкови, плодови, зелени и черни, конвенционални и биосертифицирани чайове. Част от тях се продават в биоразградими пирамидки, други – в класически филтърни пакетчета с конец. Клиентите могат да поръчат и насипни смеси, включително по индивидуална рецепта. Всичко се случва в модерната производствена база в Панагюрище, където работят 40 души, а суровината идва от билкозаготвителни пунктове в цялата страна.
Аксиния Триова, инженер-химик по образование, ръководи бизнеса с двамата си синове с много вяра в качеството.
Началото
"Нашата компания има дълга предистория. Със съпруга ми се занимаваме с билки от 1994 г. (той създава бизнеса, а съпругата му го поема след смъртта му през 2020 г. - бел.ред.) Първоначално работихме с колеги, които изнасяха билки в чужбина. Впоследствие започнахме ние да изнасяме, а след това моят съпруг, с когото сме инженери, заедно със специалисти от хранително-вкусовата промишленост конструирахме линия за рязане на билки. Нещата потръгнаха и решихме да създадем собствена компания", разказва Аксиния Триова.
"Идеята ни беше да създадем по-висока добавена стойност, а не просто да изнасяме суровини за Европа и целия свят", продължава тя. Така решават да преминат към производство на чай.
Всичко това се случва в Панагюрище – там се намира сърцето на компанията: пункт за изкупуване, складове, сушилни, производствени помещения и технологична линия за преработка на билки. Заради мащабите на производството и нуждата от разнообразна суровина, фирмата работи с билкозаготвителни пунктове от цяла България. Това е не само въпрос на логистика, а и на ботаника – различните региони предлагат различни билки в по-големи количества и с по-добро качество. Компанията внася суровини от Египет, Индия, Китай и др., за да прави своите смеси.
"Най-добрият чай се получава от традиционните български билки – мащерка, мента, маточина, лайка, жълт кантарион", казва Триова. Според нея именно тези растения са най-популярни сред българските потребители, заедно с шипката. Най-продаваният продукт на пазара у нас остава класическият "букет от билки".
Личният ѝ фаворит обаче е джинджифиловият чай – напитка, която компанията започва да произвежда през 2019 г. и която вече се предлага в различни, понякога неочаквани комбинации: джинджифил с портокал, с люта мента, с ройбос, с мед и лимон, с люта чушка или жасмин. Химичното образование помага на Триова да балансира вкусовете и свойствата на отделните билки с инженерна точност.
Според Триова билковите чайове са много популярни сред българите и са част от нашите традиции. Въпреки че кафето навлезе сериозно на нашия пазар миналия век и се утвърди като една от предпочитаните топли напитки, чаят не е загубил своето място. Дори напротив, той заема все по-голям дял и повече пазари, защото има доста повече ползи за здравето от кафето, а в последните години много хора се обръщат към здравословния начин на живот.
Успехи на чуждите пазари
Въпреки че е стъпила здраво на българския пазар и присъства в почти всички търговски вериги в страната, "Българска чаена компания" отдавна гледа и отвъд границите. "Нашите чайове вече са във всички вериги в страната. Случи се така, че много бързо след като започнахме да правим чай, ни се довери голяма чуждестранна верига и доста ни помогна в това отошение. За две-три години ние завоюахме 15-20% от пазара на чай в страната", казва Триова.
Фирмата изнася продукция за Великобритания, Германия, Молдова, Китай, а нейни клиенти правят реекспорт чак до Япония. В Нидерландия компанията произвежда чай под частна марка за местен партньор — бизнес, който се развива стабилно благодарение на качеството, постоянството и адаптивността.
"Не сме се стремили на всяка цена към грандиозно разрастване, но вярваме, че когато продуктът е добър, пазарът идва сам", казва Триова. Тя подчертава, че целият този растеж е постигнат без никакви европейски субсидии или държавни помощи. Компанията не попада в обхвата на повечето европрограми заради административната класификация на дейността ѝ — пакетиране на чай и кафе. Това обаче не я е спряло.
"Всичко сме финансирали сами – с кредити и собствени средства. Рисковете бяха големи, но и оправдани", споделя тя. В момента компанията реализира над 4 милиона лева приходи годишно – предимно от износ и продажби в търговските вериги. Рекламата е сведена до минимум, а онлайн магазинът е основен канал за комуникация с крайния клиент.
Най-голямото предизвикателство за "Българска чаена компания" днес не е конкуренцията или пазарите – а хората. "Намирането на персонал е трудно", признава Аксиния Триова. Въпреки това тя е горда, че е успяла да изгради стабилен и ангажиран производствен екип. "Винаги има леки сътресения, но се наложихме като фирма, на която може да се разчита", казва тя.
Това доверие не идва случайно. Компанията не залага на най-ниската цена, а на последователното качество. "Конкуренцията е голяма, но ние разчитаме на добро качество и се стараем да не правим компромис в това отношение. Нашите цени не са най-ниските на пазара, но нашите клиети разчитат на това, че винаги получават един и същи продукт", категорична е тя.
И макар растежът понякога да е бил бавен, той никога не е спирал. Нито една година без ръст – дори и минимален. Това, според нея, е сигурен знак, че бизнесът върви по правилния път.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.