Банкнотите в обращение са намалели до 4-годишно дъно

Броят на банкнотите в обращение у нас е намалял до 4-годишно дъно, съобщи БТА като се позова на данните на Българската народна банка.
Към края на месец септември тази година банкнотите в обращение възлизат на 533,69 млн. лева. За последно по-нисък брой е отчитан в края на месец юни 2021 г., когато банкнотите, циркулиращи в българската икономика, са били 528,88 млн. броя.
На месечна база купюрите в обращение са намалели с 4 на сто или с малко над 23 млн. броя. На годишна база спадът е с близо 12 на сто или със 71,2 млн. броя. За сравнение, към края на септември миналата година броят на банкнотите е достигал 604,92 млн. броя.
Броят на банкнотите намалява при всички номинали. Към края на септември тази година най-многобройни остават купюрите с номинал от 50 лева - 214,6 млн. броя, следвани от тези с номинал от 100 лева - 133,1 млн. броя.
Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 26,55 млрд. лева към края на септември, като това е най-ниското равнище от месец май 2023 година, когато стойността е достигала 26,15 млрд. лева.
На месечна база стойността на банкнотите намалява с 1,14 млрд. лева или спад от 4 на сто, докато на годишна база понижението възлиза на 10,5 на сто или спад от 3,13 млрд. лева.
Към края на септември най-висока стойност имат купюрите от 100 лева - общо 13,3 млрд. лева, следвани от тези от 50 лева - общо 10,7 млрд. лева.
Към края на наблюдавания месец броят на разменните монети в обращение възлиза на 3,38 млрд. броя, а стойността им на 620,3 млн. Лева.
След 1 януари 2026 г. с влизането на България в еврозоната ще започне постепенно изтегляне на банкнотите и монетите от националната валута.
