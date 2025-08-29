Бърз влак дерайлира край Стара Загора, няма пострадали

Бърз влак от Бургас за София дерайлира край Стара Загора около 9 часа днес, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
Във влака е имало 81 пътници, като никой не е пострадал, казаха от БДЖ.
Инцидентът е станал на излизане от жп гара Калитиново в посока Стара Загора. Сигналът е подаден в 9:16 часа.
Дерайлирал е само първият вагон на бързия влак №8610 от Бургас за София. Причините за произшествието се изясняват.
Пред БТА Младен Кирилов, който е пътувал в дерайлиралия вагон, разказа, че е станал свидетел "как локомотивът се е откъснал" и вагонът след него се е влачил, вдигнал се е и прахоляк.
Той обясни, че благодарение на това, че е бивш пожарникар, е запазил самообладание и се е хванал за дръжката.
"Всичко е наред, хората реагираха бързо и няма пострадали", каза Кирилов.
Пътниците се извозват с автобуси
Пътниците от дерайлиралия влак са превозени с микробуси от инцидента до жп гара Калитиново. Там са били качени на два автобуса до Пловдив, където са хванали връзка с влак № 1622 в 13:25 часа за София, обясниха от БДЖ.
На всички пътници е била раздадена и вода.
Заради инцидента движението на влакове в отсечката между село Калитиново и Стара Загора временно беше преустановено. По-късно трафикът беше възстановен.
Движението на пътническите влакове в участъка става с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност.
Движението на товарните влакове е преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон.
