Бързата смяна на шефа на НСИ тръгна през парламента

Бързата смяна на шефа на Националния статистически институт доц. Александър Александров започна да се прошмугва през Народното събрание. Само седмица след като стана ясно, че със законопроект на ГЕРБ, БСП и ИТН предлагат занапред председателя на статистиката и неговите заместници да се избират от НС, а не от Министерския съвет и изрично уточняват, че до месец от тази промяна настоящото ръководство трябва да бъде сменено, законът вече мина първо “сито” в икономическа комисия. Против гласуваха само от ПП-ДБ и от "Величие".

Иззема ли НС функции на МС?

"Народното събрание иска да изземе функцията на изпълнителната власт. Това е пряко вмешателство", заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов.

По-рано бившият премиер от формацията Николай Денков също коментира казуса.

"Лъжите на "можачите" от ГЕРБ – ново начало за стабилността на държавата – бързо се разпадат. И в следващите седмици и месеци това ще става все по-ясно. С купуването на социологически агенции няма да могат дълго да крият реалността. Затова вземат крайни, противоконституционни мерки – да овладеят официалната статистика на България. Как? Като отстранят избрания с конкурс председател на НСИ Атанас Атанасов и си настанят свой човек, който послушно да потвърждава лъжите им с числа", посочи той.

А след това индиректно коментира и председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова, която в сряда бе избарана за заместник-омбудсман.

"Това, че една калинка на Пеевски, която винаги се урежда на важни държавни постове, беше уличена в некомпетентност именно от НСИ, е само поводът да се забърза смяната и днес вече да има заседание на комисията", добави Денков.

Самата Филипова преди седмици нападна председателя на НСИ с мотив, че той отказва да одобри списъка със стоки от голямата потребителска кошница, за които търговците са длъжни всеки ден да обявяват цените си пред държавата. Преди това атака срещу председателя на НСИ имаше и от председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

ПП-ДБ предупреди за фалшификации

"Предупреждаваме, че последствията ще са за всички, защото послушен шеф на НСИ може да легитимира всички икономически и социални безобразия", добавят в позиция до медиите от ПП-ДБ.

Ето и какви потенциални фалшификации изброяват от формацията в пост във фейсбук:

Да фалшифицира данните за инфлацията: Някои от нас сме го живели. По време на Жан-Виденовата зима официалните данни често закъсняваха и бяха занижавани. Това обърка хората и спестяванията им се стопиха буквално за дни.

Да фалшифицира данните за безработицата: Занижаването на реалните нива на безработица създава фалшива представа, че икономиката е стабилна, оттам и по-малко помощи за безработните, по-малко програми за заетост.

Да фалшифицира демографските данни: И сега средствата за инфраструктура, здравеопазване, образование се разпределят според това дали кметът на една община се е снимал с Пеевски, а не според това къде има реална нужда. Но подправените данни ще легитимират това.

Да фалшифицира данни за доходи и бедност: Завишаването на реалните доходи означава грешен праг на бедност, оттам и грешен разчет за социални помощи.

Да фалшифицира данните за брутния вътрешен продукт: Ако числата се надуят изкуствено, на хартия икономиката ще изглежда стабилна и ще оправдае взимането на поредния абсурдно висок дълг, който после ние и децата ни ще плащаме с данъците си.

Да фалшифицира данните за цените и потреблението: Така може да се прикрие реалното поскъпване на живота и оттам да се оправдае замразяването на доходите.

"Ще гласуваме против новата схема на Пеевски"

"Ще гласуваме категорично против новата схема на Пеевски, прокарана със законопроект на ГЕРБ, и ще сезираме Конституционния съд и Евростат. Такава промяна в средата на мандата на директора на НСИ противоречи и на българските, и на европейските закони", добавят от ПП-ДБ.

От формацията добавят, че сегашният директор на НСИ е независим експерт, избран с прозрачен конкурс. В комисията по избора водещи лица бяха директорът на Евростат и напускащият поради изтекли мандати тогавашен директор на НСИ, работил при правителствата на Борисов.

"Никой не може да обвини сегашния председател на НСИ в политически пристрастия – той е безспорен професионалист, без зависимости. Като че ли именно това е проблемът на корпулентните управляващи", смятат от формацията.