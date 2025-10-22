ББР започва да плаща аванси по общинската инвестиционна програма

Ускорява се разплащане по инвестиционната общинска програма. Това става възможно след като правителството прие постановление, с което разреши на държавната Българската банка за развитие (ББР) да започне да плаща по-рано - преди пълното изчерпване на ресурса от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Така общинските проекти ще се финансират едновременно от двете институции. В Бюджет 2025 е заложено да бъдат изплатени на общините 750 млн. лв. през МРРБ и още 900 млн. лв. от ББР. Държавната банка трябваше да се включи в плащането след като се изчерпат средствата по бюджета на МРРБ.

Сега с промените в Постановление № 59 от 2025 г. се разрешава едновременно плащане и от двете институции при запазване на условията и реда заложени в документа. В постановлението са определени правилата за верифициране, отчитане на разходите и извършване на плащания по инвестиционната програма, одобрена със Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Въпреки ускоряване на разплащанията към общините, постановлението предвижда ББР да предоставя само авансови плащания по вече сключени споразумения между МРРБ и местната власт.

Чрез ранното включване на ББР като кредитираща институция се цели намаляване на риска от увеличение на разходи, които биха довели до нарастване на бюджетния дефицит на начислена основа за 2025 г., е посочено в правителственото решение.

Инвестиционната общинска програма е с общ прогнозен ресурс от над 8.1 млрд. лв. за периода 2025 - 2027 г. За тази година в бюджета бяха заложени 1.65 млрд. лв. Столичният кмет Васил Терзиев публично обяви, че плащанията се бавят, но регионалният министър Иван Иванов контрира, че това се дължи на неправилно попълнени документи и предприети разследвания от страна на прокуратурата срещу столични проекти.

През октомври 2025 г. парламентът одобри експресно промени в Закона за държавния бюджет заради водната криза в Плевен.