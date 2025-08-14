БДЖ ще осигури логистика за пакистански жп превози у нас и Европа

"БДЖ - Tоварни превози" е подписало меморандум с пакистанската търговско-логистична компания Real Change LTD за сътрудничество в извършването на товарни превози с железопътен транспорт на българска и европейска територия, в обмяната на добри практики и в оптимизирането на вносно-износните операции на стоки, съобщиха от дружеството в четвъртък.

Документът е парафиран в София от управителя на българските товарни жп превози Диан Боев, а от страна на Real Change LTD от изпълнителния ѝ директор Мухамад Фероз Фарук.

Пакистанската компания се ангажирала да улесни максимално документацията за извършване на търговска дейност, докато в отговор "БДЖ – Товарни превози" ще предостави логистична подкрепа в превоза на товари на територията на България и Европейския съюз.